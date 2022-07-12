Место гибели Евдокима Васенко в Челябинске включено в госреестр объектов культурного наследия

Государственная историко-культурная экспертиза выявленного объекта культурного наследия «Место гибели Евдокима Васенко и место сражения за Челябинск 242-го полка под командованием Степана Вострецова у железнодорожного вокзала» дала положительное заключение на внесение данного ОКН в государственный реестр.

Внести в госреестр объектов культурного наследия историческое место по адресу: улица Привокзальная, 1-А было рекомендовано с наименованием «Старый вокзал железнодорожной станции Челябинск».

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Как сообщили в госкомитете охраны ОКН Челябинской области, в ходе историко-культурных изысканий стало понятно, что точное местонахождение вагона, где в одной из схваток Гражданской войны был убит Евдоким Васенко, и точное место сражения с участием его единомышленника Степана Вострецова установить не удастся, однако эти события тесно связаны со зданием старого вокзала и привокзальной площади.

«Здание железнодорожного вокзала, в свою очередь, связано и с крупными историческими событиями, оказавшими влияние на развитие Челябинска, Южного Урала и Урала в целом. Это строительство Транссибирской магистрали и становление Челябинска одним из крупнейших торговых центров России; образование в Челябинске центра переселенческого движения конца XIX – начала XX вв.; эвакуация в годы Великой Отечественной войны в Челябинск промышленных предприятий и населения, а также перемещение на фронт военной техники, боеприпасов, личного состава», - пояснили в региональном госкомитете охраны объектов культурного наследия.

Отметим, данный объект включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в июне текущего года.