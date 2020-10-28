Металлурги ЧЦЗ прошли бесплатную вакцинацию от гриппа

На входящем в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинском цинковом заводе завершается ежегодная бесплатная вакцинация работников от гриппа.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «ЧЦЗ», в 2020 году прививки поставили 816 металлургов, что на 243 человек больше, чем в прошлом 2019 году. Заводской здравпункт получил тысячу доз высокоэффективной вакцины нового поколения. Она создает специфический иммунитет против вирусов гриппа типов А и B.

По словам главного врача здравпункта ЧЦЗ Евгения Зегребнева, сделав прививки почти половине заводчан, предприятие создало надежную иммунную прослойку, которая позволит избежать сезонного всплеска заболеваемости в зимний период. Кроме того, вакцинация от гриппа особенно важна и в период пика эпидемии коронавируса. Без своевременных прививок две опасных эпидемии могут наложиться друг на друга. Сочетанная инфекция всегда протекает тяжелее и повышает риски неблагоприятного исхода для больного. Вакцинация позволит предупредить самый неблагоприятный сценарий развития событий.

Проведенный на заводе анализ заболеваемости работников за последние два месяца показал, что из тех заводчан, кто своевременно поставил прививку, заболело всего 5,4%! Общий иммунный ответ после прививки от гриппа приводит к активированию всей иммунной системы, и это помогает бороться и с другими инфекциями.