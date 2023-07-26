Металлурги Магнитки отправили «за ленточку» частицу своего тепла

Очередной гуманитарный груз прибыл в зону СВО из столицы уральской металлургии, города Магнитогорска. Его доставили в подразделения, сражающиеся на Сватовском направлении.

Мы уже рассказывали, что председатель магнитогорской Федерации киокушинкай-карате Виктор Нечкин лично доставляет полезные грузы на фронт, в том числе, и своим подопечным. В его машине находится всё самое необходимое: квадрокоптеры для разведки, бензогенераторы, именные посылки из дома, маскировочные халаты, сварочные аппараты. Отведено в ней место и для именных посылок. Всё это собирают жители Магнитогорска, а закупку необходимого оборудования осуществляет волонтёрское движение "Всё для победы".

Отметим, что Виктор Нечкин уже четыре раза побывал с гуманитарной миссией в зоне специальной военной операции по защите населения Новороссии.