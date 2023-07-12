«Метран» вместе со Сбером внедрит ИИ в комплексы экологического мониторинга

Промышленная группа «Метран» и Сбербанк в ходе международной выставки «Иннопром-2023» в Екатеринбурге заключили соглашение о сотрудничестве.

Документ подписали генеральный директор ПГ «Метран» Антон Дружинин и заместитель управляющего Челябинским отделением Сбербанка Евгений Серяпин.

Компании объединят компетенции в сфере производственных и информационных технологий и совместно будут развивать проект «Экологический мониторинг». Его цель - обеспечить промышленные предприятия лучшими производственно-информационными решениями для повышения эффективности работы, качества продукции и экологической безопасности.

Одно из ключевых направлений сотрудничества - мониторинг выбросов загрязняющих веществ. ПГ «Метран» производит высокоточные датчики, контроллеры и измерительные приборы. Сейчас компания развивает собственную технологию, которая позволяет контролировать выброс загрязняющих веществ в воздух. Это система для экологического мониторинга, состоящая из четырех компонентов: датчики в трубах на предприятиях, система забора образцов продуктов горения, аппаратно-программный комплекс, который показывает уровень загрязнения воздуха, и программное обеспечение, которое оцифровывает показатели 24/7. Проект ПГ «Метран» уже внедрен на 50 предприятиях России в сфере металлургии и нефтедобычи.

Соглашение между промышленной группой и Сбером подразумевает внедрение в работу системы инновационных технологий и методологических подходов, искусственного интеллекта и моделей машинного обучения. Это позволит выдавать более точные прогнозы по загрязнению окружающей среды и повысит эффективность работы системы экологического мониторинга.

«У промышленной группы «Метран» накоплен большой опыт в сфере разработки высокотехнологичных датчиков. Компания реализует комплекс экологического мониторинга, в рамках которого можно визуализировать экологическую ситуацию в оперативном режиме прямо на карте. Со своей стороны, Сбер предложил помощь по внедрению высоких технологий и искусственного интеллекта, чтобы усовершенствовать систему. Это поможет сделать «Экомониторинг» еще более эффективным. Инициатива, с которой мы обратились к компании, соответствует принципам ESG, направленным на заботу об экологии и окружающей среде», - отметил Евгений Серяпин.

«Сотрудничество производственных и информационных технологий – это мировой тренд. Сейчас нашим заказчикам мы в основном поставляем приборную продукцию, но требование времени - в том, чтобы качественно работающие аппаратные решения были обернуты в современную программную оболочку для безошибочного и наиболее оптимального управления производственными процессами», - сказал Антон Дружинин.

Компания «Метран» была образована в 1992 году и является лидером по производству и разработке средств измерений в России. С 2004 по 2022 годы «Метран» являлся основным производственным и бизнес-активом компании «Эмерсон» в России и СНГ, в результате чего получил не только инвестиции на развитие, но и доступ к лучшим технологиям и мировым практикам. В настоящее время «Метран» продолжает развиваться как российская приборостроительная компания – лидер своей отрасли.

Производственные процессы мирового уровня, высокая культура производства, система менеджмента качества, современная база оборудования и оснастки, высококвалифицированные сотрудники – все это продолжает работать на развитие приборостроения в целом.

Процессы и технологии, используемые на заводе «Метран», позволяют предприятию разрабатывать новые продукты, открывать производственные линии, гарантировать высокое качество продукции и сокращать сроки поставки.