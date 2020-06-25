Миасский «Нептун» зажег «Огни Победы»

В Челябинской области в рамках объявленного президентом РФ Года памяти и славы в честь юбилея Великой Победы окна гостиницы производственного центра делового сотрудничества «Нептун» АО «ГРЦ Макеева» зажглись в виде цифры «75».

Ровно четыре часа, с 23 часов 23 июня до трех ночи 24 июня они горели в знак памяти обо всех тех, кто приближал Победу.

Директор производственного центра делового сотрудничества «Нептун» Тамара Дегтярь, не раздумывая, откликнулась на предложение Миасского отделения партии «Единая Россия» оказать поддержку в проведении в Миассе всероссийской акции «Огни Победы».

Коллектив «Нептуна» подошел к акции творчески: в ней были задействованы сотрудники гостиницы вместе со своими детьми. Надев атрибуты Победы - пилотки и георгиевские ленты - они включали свет по специально разработанной схеме. «Огни Победы» перебегали сверху вниз, с этажа на этаж, пока 29 окон не зажглись в виде юбилейной цифры «75».

11-этажный гостинично-ресторанный комплекс «Нептун» является визитной карточкой машгородка и остается самым высоким и красивым офисным зданием в нашем городе. Поэтому неудивительно, что прохожие заметили зажженные на несколько минут окна еще во время репетиции. Кто-то сделал фото и выложил в соцсетях, назвав крутой идеей.

Эта хорошая новость набрала несколько сотен лайков и активно обсуждалась, а некоторые вспомнили о том, что окна «Нептуна» по-особому уже загорались в 1975 году, в честь 30-летия Великой Победы, рассказали в пресс-службе АО «ГРЦ Макеева».