Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков поздравил сотрудников и ветеранов ГИБДД с профессиональным праздником – Днем образования Госавтоинспекции, который отмечается сегодня, третьего июля.

Михаил Скоков отметил, что сотрудники службы более 80 лет стоят на страже безопасности участников дорожного движения, оперативно реагируя на изменения в обстановке на дорогах и занимаясь профилактикой дорожно-транспортных происшествий.

«Эта работа продолжается 24 часа в сутки при любых погодных условиях. Ежедневно, не жалея сил и времени, личный состав управления ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области с высокой степенью ответственности, мужества и стойкости исполняет свой служебный долг. В истории подразделения имеется множество примеров самоотверженности, героизма и верности долгу», - отметил начальник регионального полицейского главка.

Михаил Скоков подчеркнул, что неоценимую помощь действующим сотрудникам оказывают ветераны Госавтоинспекции – настоящие профессионалы своего дела, наставники, передающие накопленный опыт новому поколению и повышающие качество работы, вносящие существенный вклад в нравственное и патриотическое воспитание молодых госавтоинспекторов.

«В этот праздничный день примите слова искренней благодарности и признательности за добросовестное выполнение профессиональных обязанностей на благо России. Убежден, что все задачи, стоящие перед Госавтоинспекцией Челябинской области, и в дальнейшем будут выполняться своевременно и эффективно. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, счастья, благополучия, профессиональных успехов в благородном деле служения Отечеству!» - сказал Михаил Скоков.