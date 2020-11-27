Чтобы не выплачивать долг, житель Уйского района соврал полицейским, что на него было совершено разбойное нападение

В Челябинской области установлен новый максимум по числу подтвержденных случаев ковида за сутки

Для вас поёт Марат Цораев под кельтскую арфу Элизбара

Врачам, которые лечат коронавирус, предоставят скидки на поездки в поезде

Миндор – южноуральцам: Нам нужно ваше мнение

Жителей Челябинской области просят высказать свое мнение насчет новой схемы маршрутной сети транспортной агломерации, куда входят Челябинский городской округ, Копейский городской округ и Сосновский муниципальный район.

Научно-исследовательскую работу по разработке новой схемы маршрутной сети агломерации Большой Челябинск выполнил Южно-Уральский государственный университет, с которым был заключен государственный контракт.

Документ размещен на сайте регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. Он содержит несколько разделов. Подготовлены комплексные схемы организации транспортного обслуживания на территории муниципальных образований уже входящих в состав агломерации (Челябинский и Копейский городские округа, Сосновский муниципальный район) и планируемых к включению в перспективе (Еткульский, Еманжелинский, Коркинский, Красноармейский муниципальные районы).

Кроме того, в документ включена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД) и социальный стандарт транспортного обслуживания.

Любой желающий может с документом ознакомиться и оставить свои замечания и предложения. Сделать это нужно до второго декабря.

«Нам нужно ваше мнение», - обращается миндор к южноуральцам.

В министерстве заверяют, что все предложения жителей будут обязательно рассмотрены участниками рабочей группы по развитию Челябинской агломерации.

В ведомстве отмечают, что в начале 2020 года жители Челябинской области уже направляли им свои предложения по новым маршрутам, входящим в Агломерацию. Поступило более сотни предложений. Все они были изучены разработчиком новой транспортной схемы.

В министерстве подчеркивают, новая схема будет реализована в Челябинской агломерации только после рассмотрения всех замечаний.

Напомним, в декабре 2019 года Законодательное собрание региона приняло законопроект о передаче полномочий по осуществлению регулярных перевозок пассажиров общественным транспортом в Челябинске, Копейске и Сосновском районе от города на уровень области.

В январе 2020 года было подписано постановление, наделяющее этими полномочиями министерство дорожного хозяйства и транспорта региона.

Планировалось перейти на новую систему общественного транспорта Челябинской агломерации с первого января 2021 года. Но в связи с эпидемией коронавируса срок был перенесен на год.

На 2021 год вводится переходный период. Также продлены сроки действия отдельных полномочий органов местного самоуправления и исполнительной власти региона по организации регулярных перевозок.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта региона планирует ввести на муниципальных маршрутах регулируемые тарифы, что позволит устанавливать требования к подвижному составу, в том числе по вместимости и наличию низкого пола для удобства пассажиров с детьми и граждан с ограниченными возможностями.

Будет создана единая система безналичных расчетов за поездки в общественном транспорте. Пассажиры смогут в течение 60-90 минут пересаживаться неограниченное количество раз в пределах времени действия билета. На маршрутах будут предоставляться льготы для проезда.

Планируется также переход автобусного транспорта Челябинской агломерации на использование экологически чистого топлива – метана.