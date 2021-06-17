Миндортранс Челябинской области обязал подрядчика исправить нарушения при ремонте гарантийных дорог

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области поручил подрядчику - АО «УралАвтодор» - исправить нарушения, допущенные при ремонте гарантийных дорог в Кунашакском районе.

Данное требование было озвучено миндортрансом региона после проверки ремонтируемых объектов, проведенной вместе с представителями строительного контроля, специалистами дорожной лаборатории и активистами Общероссийского Народного фронта

ОНФ Поделиться

Совместный выезд подтвердил наличие ряда дефектов, о которых ранее заявляли общественники. ОНФ требовал обратить особое внимание на новые участки, подчеркнув, что речь идет о работах, проводимых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на которые тратятся немалые деньги.

Так, замечания общественников касались уклонов, дорожных просветов, выкрашивания дорожного покрытия и деформации сигнальных столбиков - их качество активисты Народного фронта нашли весьма сомнительным.

Некоторые из этих дефектов, к примеру, обнаружены на участке дороги «Железнодорожная станция Муслюмово - Саккулово - М5». Вполне вероятно, что во время строительства технология была нарушена.

Как отмечают в Народном фронте, подрядчика обязали оперативно переделать работы на всех участках, где были подтверждены дефекты. В частности, на исправление рыхлых обочин дали срок до первого июля. По истечению этого времени эксперты ОНФ проверят, насколько добросовестно исполнитель подошел к работе над ошибками.