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Минэкологии расторгает договор концессии по строительству мусорного полигона в Чишме

Общество
Сегодня, 15:04

Министерство экологии Челябинской области расторгает концессионное соглашение с АО «Управление отходами» по строительству мусорного полигона ТКО в Чишме и двух мусороперегрузочных станций в черте города Челябинска.

Решение по расторжению соглашения было принято по обоюдному согласию сторон. Соглашение о расторжении вступит в силу первого сентября, до этого времени инвестор вернёт области земельные участки и результаты изысканий, а министерство подготовит новую концепцию объектов. После этого можно будет объявлять новый конкурс на поиск концессионера. 

«Расторжение соглашения в первую очередь связано с  тем, что устарели и нуждаются в пересмотре параметры планируемого объекта. К тому же меняется законодательство, и мы приняли региональный закон о раздельном сборе отходов. Нас не устраивает строительство огромного полигона и перегрузок, тем более по вопросу строительства перегрузки в посёлке Федоровка поступило множество жалоб от населения. Поэтому мы будем делать упор на мусоросортировку, переработку отходов и утилизацию, с минимальным захоронением «хвостов» на полигоне. Также хочу отметить, что расторжение соглашения не понесет финансовых потерь для регионального бюджета», - подчеркнул министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Несмотря на расторжение соглашения, сформированный участок вернётся в областную казну и будет предложен новому концессионеру.

Полетаевский полигон также остается временным объектом и будет работать до тех пор, пока не исчерпает свою мощность, после чего объект рекультивируют.
По городу Магнитогорску расторжения концессионного соглашения на сегодняшний день не планируется, и АО «Управление отходами» продолжит работу по строительству полигона с мусоросортировочным комплексом, сообщает пресс-служба минэкологии региона.

 

 

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