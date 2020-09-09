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Минздрав Челябинской области обязали отчитываться о выявлении случаев ковида в школах и детсадах

Общество
Сегодня, 15:22
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Автор: 
Любовь Юрина

С четверга, 10 сентября, министерство здравоохранения Челябинской области дополнит коронавирусную статистику новыми данными – число инфицированных школьников, дошкольников и педагогов.

Соответствующее поручение дала минздраву первый заместитель губернатора Ирина Гехт, дабы избежать обвинений в адрес власти в утаивании случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19 среди школьников.

Об этом Ирина Альфредовна написала на своих страницах в социальных сетях.

«Дала распоряжение, что с завтрашнего дня министерство здравоохранения Челябинской области дополнит уже ставшую традиционной статистику по ковиду данными о случаях заболеваний в школах и детских садах Челябинской области, - сообщила Ирина Гехт и заверила, что «У региональной власти нет заинтересованности в сокрытии этой информации».

По словам первого вице-губернатора, в настоящий момент все заведения Челябинской области работают в штатном режиме. На сегодня зарегистрированы два случая заболевания Covid-19 среди школьников в Челябинске и один в Коркино. Классы, где выявлены инфицированные, по распоряжению Роспотребнадзора, закрыты на карантин. Школьники из этих классов отправлены на дистанционное обучение.

Ирина Альфредовна негативно отнеслась к сообщениям о сокрытии челябинским комитетом по делам образования информации о количестве закрытых в городе классов в образовательных учреждениях и призвала делать эту информацию публичной.

Обращаюсь ко всем главам городов и районов региона: сокрытие информации подобного рода недопустимо.

Журналистам советуют не делать сенсацию из каждого случая заболевания школьников. Ежегодно в начале учебного года ученики, встречаясь с одноклассниками, обмениваются различного рода инфекциями. В этом году к ним добавился коронавирус. Как правило, дети переносят его в легкой форме. Большую тревогу могут вызывать заражения педагогов. ⠀

Ранее Ирина Гехт поясняла, что в класс будет отправляться на дистанционное обучение в случае выявления случаев коронавируса хотя бы у одного из учеников.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
коронавирус
Ирина Гехт
Министерство здравоохранения Челябинской области
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