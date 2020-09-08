ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В одном из классов гимназии Челябинска, где учатся дети руководителей области, введен карантин по ковиду

Общество
Сегодня, 20:13
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

В гимназии №80 Челябинска один из классов отправлен на дистанционное обучение в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию Covid-19 у одного из учеников.

Как сообщил агентству осведомленный источник, на карантин отправлен один из четвертых классов гимназии. Остальные классы продолжают обучение с учетом введенных ранее ограничений.

«В учреждении имеется предписание Роспотребнадзора о введении ограничительных мероприятий в отношении одного из классов с организацией дистанционного обучения с 9 по 15 сентября 2020 года», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в комитете по делам образования администрации Челябинска и подчеркнули, предписание надзорного ведомства будет исполнено школой в полном объёме.

Напомним, в гимназии №80 Челябинска во втором классе учатся дети высокопоставленных чиновников области: сын губернатора Алексея Текслера (во втором классе), сын первого вице-губернатора Виктора Мамина и внучка первого вице-спикера Законодательного собрания региона Юрия Карликанова.

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 13:08
За сутки скончались пять южноуральцев с коронавирусом из Челябинска и Сосновского района
Общество
Сегодня, 12:13
За сутки в Челябинской области выявлено 75 новых случаев ковида
Общество
02.09.20 12:36
За сутки умерло четыре пациента с коронавирусом из Челябинска и Магнитогорска
Общество
02.09.20 11:46
Число подтвержденных случаев коронавируса в Челябинской области превысило 14,5 тысячи
Сегодня, 15:28
В Челябинской области зазвучало радио минфина
Сегодня, 13:50
Юная челябинка стала стипендиаткой правительства РФ
Сегодня, 13:08
За сутки скончались пять южноуральцев с коронавирусом из Челябинска и Сосновского района
Сегодня, 12:18
Компания «Интерсвязь» открывает выход в высокоскоростной Интернет жителям отдаленных районов Челябинской области
Сегодня, 12:13
За сутки в Челябинской области выявлено 75 новых случаев ковида
Сегодня, 10:23
Лаборатория ЮУрГУ ведет разработку новых оптических технологий для создания квантового компьютера
Вчера, 22:28
ТНТ приглашает жителей Челябинска и Миасса на поиски сокровищ
Вчера, 17:48
Наталья Котова проконтролирует завершение обустройства развязок в Челябинске
Вчера, 17:28
Анонсы событий и мероприятий на 8 сентября
Вчера, 16:54
Челябинских школьников и студентов бесплатно обучат самым модным профессиям
Общество
Сегодня, 15:44
Девочек и мальчиков в Челябинской области впервые привьют от вируса папилломы человека
Культура
Сегодня, 17:30
В Челябинском театре оперы и балета готовятся к премьере оперы «Садко»
Новости
Сегодня, 18:07
Общество
В Магнитогорске разыграли шахматный Кубок Собрания
Сегодня, 17:58
Крупным планом
Как челябинские дольщики стали инвесторами
Сегодня, 17:50
Происшествия
Бывший сотрудник ДПС из Магнитогорска осужден за хищение служебного топлива
Сегодня, 17:46
Культура
В Москве открылась выставка актуального народного искусства, рожденного в Златоусте
Сегодня, 17:29
Спорт
Копейчанин завоевал «золото» чемпионата России по кикбоксингу
Материалы рубрики
Сегодня, 18:07
Общество
В Магнитогорске разыграли шахматный Кубок Собрания
Сегодня, 17:15
Общество
Концепцию магнитогорского «Притяжения» разработает российская компания Ascreen
Сегодня, 16:49
Общество
«Кванториум» открыл детям Еманжелинска мир высоких технологий и новых возможностей
Сегодня, 13:50
Общество
Юная челябинка стала стипендиаткой правительства РФ
Сегодня, 12:18
Общество
Компания «Интерсвязь» открывает выход в высокоскоростной Интернет жителям отдаленных районов Челябинской области
Теги
Алексей Текслер
Виктор Мамин
Юрий Карликанов
коронавирус
Карантин
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика