В одном из классов гимназии Челябинска, где учатся дети руководителей области, введен карантин по ковиду

В гимназии №80 Челябинска один из классов отправлен на дистанционное обучение в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию Covid-19 у одного из учеников.

Как сообщил агентству осведомленный источник, на карантин отправлен один из четвертых классов гимназии. Остальные классы продолжают обучение с учетом введенных ранее ограничений.

«В учреждении имеется предписание Роспотребнадзора о введении ограничительных мероприятий в отношении одного из классов с организацией дистанционного обучения с 9 по 15 сентября 2020 года», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в комитете по делам образования администрации Челябинска и подчеркнули, предписание надзорного ведомства будет исполнено школой в полном объёме.

Напомним, в гимназии №80 Челябинска во втором классе учатся дети высокопоставленных чиновников области: сын губернатора Алексея Текслера (во втором классе), сын первого вице-губернатора Виктора Мамина и внучка первого вице-спикера Законодательного собрания региона Юрия Карликанова.