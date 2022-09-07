07.09.2022
В Челябинске почтят память жертв политических репрессий
07.09.2022
Челябинские спасатели пришли на помощь угодившему в ловушку щенку
07.09.2022
ММК готовит первое в России приложение для навигации по промышленному предприятию
07.09.2022
Михаил Скоков: Необходимо обеспечить максимальную безопасность челябинцев в День города
07.09.2022
В Челябинской области выросли цены на муку, соль и свинину
06.09.2022
Путешествия станут доступными для россиян с разным уровнем доходов
ММК готовит первое в России приложение для навигации по промышленному предприятию
06.09.2022
ММК экономит энергоресурсы и снижает углеродный след
05.09.2022
Ремонтники металлургической отрасли России делятся опытом на базе ММК
02.09.2022
ММК внедрил систему оптимизации обрези полосы
01.09.2022
В вузе Магнитогорска при поддержке ММК открыли два современных образовательных центра
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022
«Пункт назначения»: экстрим-парк в Челябинске по-нехорошему экстремален
01.09.2022