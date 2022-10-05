ММК окажет поддержку своим мобилизованным сотрудникам и их семьям

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) окажет поддержку своим призванным в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации сотрудникам и их семьям.

Меры поддержки работников Группы ПАО «ММК» утверждено руководством предприятия. В их числе – единовременная выплата в размере ста тысяч рублей каждому мобилизованному сотруднику комбината.

На каждого несовершеннолетнего ребенка работника ММК, отправившегося в зону проведения СВО по повестке, весь период мобилизации его отца будет ежемесячно выплачиваться материальная помощь в объеме, соответствующем минимальному размеру оплаты труда в Челябинской области.

Кроме того, детям мобилизованных сотрудников Магнитогорского металлургического комбината будут предоставлять бесплатные путевки в загородные лагеря во время зимних и летних каникул.

По возвращении с военной службы каждому работнику предоставят возможность бесплатного реабилитационно-восстановительного лечения в санаториях ММК и один дополнительный оплачиваемый отпуск, а также разовую выплату в размере средней заработной платы по ПАО «ММК».

«От лица руководства ММК я хочу поблагодарить тех, кто присоединяется к рядам защитников целостности нашей Родины. Мы гордимся всеми, кто честно и ответственно выполняет свой долг, и надеемся на их скорое возвращение домой, к своим семьям и к обычной жизни. Мы внимательно следим за судьбой каждого нашего работника, который вступает в ряды Вооруженных сил, и будем оказывать возможную поддержку им и их семьям», - отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

«Достойно»; «Отлично»; «Честь и хвала»; «Спасибо нашему предприятию, что в этот тяжелый момент для каждого россиянина, не осталось в стороне»; «Это хорошая новость»; «Молодцы» - так реагируют подписчики ММК на его странице в ВКонтакте на новость о мерах поддержки мобилизованных работников.