ММК поможет собрать в школу первоклашек

Работники Группы ПАО «ММК», чьи дети в этом году пойдут в первый класс, могут получить единовременную материальную помощь для подготовки ребёнка к школе. Размер помощи – три тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба Магнитогорского металлургического комбината.

Также на поддержку могут рассчитывать семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

За материальной помощью может обратиться только один из родителей или опекун первоклассника (работник Группы ММК) в период с первого июля по первое сентября 2022 года. В случае, если в семье два и более первоклассников или детей с ОВЗ, материальная помощь выплачивается на каждого ребёнка. Выплаты производятся не позднее сентября 2022 года.

Для получения средств в БФ «Металлург» необходимо предоставить личное заявление одного из родителей ребёнка, копию его свидетельства о рождении, а при усыновлении (удочерении) ребенка (детей) документы, подтверждающие данный факт. Кроме того, к заявлению необходимо приложить ходатайство администрации цеха и цехового профсоюзного комитета, заверенное печатью, справку из школы об оформлении ребенка в первый класс, номер счёта в «Кредит Урал Банк» и копию паспорта.

Для получения выплаты на подготовку ребенка с ОВЗ (до 18 лет) к началу учебного года дополнительно потребуются копия справки об инвалидности ребенка и ходатайство администрации цеха и цехового профсоюзного комитета, заверенное печатью цеха с указанием программы «Семицветик».

Оформленные документы необходимо передать в БФ «Металлург» по адресу Сиреневый проезд 12, кабинет два. Уточнить информацию можно по телефону 41-41-81.