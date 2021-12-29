29.12.2021
Уголовное дело Белавкина передано в суд
29.12.2021
Главный полицейский Челябинской области попрощался с личным составом
29.12.2021
ММК повышает эффективность производственно-экономического планирования
29.12.2021
Медики и соцработники получат двойную оплату за борьбу с ковидом в новогодние праздники
29.12.2021
Замглавы Ашинского района попался на взятке
29.12.2021
Россияне смогут развестись в любом ЗАГСе страны независимо от прописки
ММК повышает эффективность производственно-экономического планирования
28.12.2021
Отношения с инвесторами принесли ММК второе место в международном конкурсе кейсов
28.12.2021
В Магнитогорске отмечает 90-летний юбилей знаменитый Коксохим
28.12.2021
Искусственный интеллект от компании Datana поможет повысить качество продукции ММК
27.12.2021
ММК получил признание «Серебряных нитей»
«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
28.12.2021
Плата за капремонт в Челябинской области вырастет
27.12.2021
Культуре Южного Урала предстоит «прорывной» 2022-ой год
24.12.2021
Сергей Антипов: Курчатовский район продолжает развиваться и живет полной жизнью
23.12.2021
Цифровое будущее Челябинской области: планы и инструменты
22.12.2021