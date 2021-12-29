ММК повышает эффективность производственно-экономического планирования

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) повышает эффективность производственно-экономического планирования.

Важный проект по модернизации системы оптимизационного планирования производственно-экономической деятельности ПАО «ММК» и обществ Группы ПАО «ММК» комбинат реализует вместе с компанией GMCS.

Цель проекта - построение новой модели оптимизационного планирования на базе единой платформы IBM ILOG и IBM Planning Analytics и получение дополнительных бизнес-выгод от совершенствования процессов планирования.

Модернизация системы оптимизационного планирования позволит сократить бизнес-цикл планирования, обеспечит бесшовную интеграцию с системой бюджетирования и другими подсистемами ММК, предоставит возможность быстрого формирования аналитической отчетности c детализацией по типу drill down.

«Обеспечиваемый в ходе проекта синтез высокоинтеллектуального математического инструментария с улучшаемыми бизнес-процессами позволит повысить эффективность производственно-экономической деятельности предприятия, – отмечает куратор проекта, директор по экономике ММК Андрей Еремин. – В свою очередь, повышение эффективности производства и продаж неизбежно ведет к улучшению финансовых показателей компании».

Проект рассчитан на 12 месяцев. Запуск модернизированной системы оптимизационного планирования производственно-экономической деятельности ПАО «ММК» и обществ Группы ПАО «ММК» в промышленную эксплуатацию планируется осенью 2022-го года.

«Проект по модернизации системы оптимизационного планирования – еще одна веха нашего более чем десятилетнего сотрудничества с флагманом черной металлургии – Магнитогорским металлургическим комбинатом. Реализуемый проект является логичным продолжением развития практик оптимизации на комбинате, включающих проект по оптимизации ремонтов энергетического оборудования, выполненный при участии нашей компании ранее. С переходом на оптимизационное планирование с учетом производства чугуна, оптимизацию которого мы также реализуем в параллельном проекте, на ММК будет выстроено комплексное оптимизационное планирование процессов на разных уровнях в одной цифровой экосистеме», - подчеркивает руководитель направления оптимизационного планирования GMCS Илья Корнилов.