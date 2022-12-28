ММК приглашает всех желающих к погружению в мир горно-обогатительного производства

В новой виртуальной экскурсии ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) специалисты «ММК-Тур» рассказывают о подготовке сырья в дробильно-обжиговом цехе горно-обогатительного производства.

Цех занимается приемкой, дроблением и сортировкой известково-доломитового сырья, а также производит известь различных марок и фракций. Зрители побывают в Агаповском и Лисьегорском карьерах, где с начала 1930-х годов добывают известняк и доломит, без которых невозможно получить качественную сталь.

Участники виртуального путешествия узнают, как происходит обжиг известняка в шахтной печи «Мерц» производительностью 400 тонн извести в сутки (вес, который можно сравнить с весом 80 слонов или трех синих китов), и увидят, как известняк становится флюидизированной известью - измельченной негашеной известью с размером частиц менее ста микрон. Это вещество позволяет извлечь из стали максимальное количество вредных примесей, в том числе серы, и получить металл высочайшего качества, отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

Об этом и многом другом рассказывает новая видеоэкскурсия «ДОЦ. Подготовка сырья» проекта «Стальной маршрут. Экскурсии на ММК». Посмотреть эту и другие экскурсии по различным цехам и объектам Магнитки можно в разделе «Мультимедиа» официального сайта ММК, на каналах комбината в YouTube и Rutube, а также на сайте «ММК-Тур».