ММК приглашает юных художников к участию в конкурсе детского рисунка на тему безопасности

На Магнитогорском металлургическом комбинате (Челябинская область) стартовал конкурс детского рисунка «Я рисую безопасность! Я художник - я так вижу!», посвященный 90-летию управления охраны труда и промышленной безопасности ПАО «ММК».

Участниками этого творческого состязания могут стать дети работников Группы ПАО «ММК в возрасте до 18 лет включительно. К целям и задачам конкурса его организаторы относят повышение значимости охраны труда среди работников Группы компаний ПАО «ММК»; формирование у подрастающего поколения культуры безопасности, внимательного отношения к вопросам охраны труда, сохранению жизни и здоровья в период образовательной и трудовой деятельности; развитие у детей творческих способностей; вовлечение работников Группы компаний ПАО «ММК» и членов их семей в работу по охране труда.

Конкурс проводится с первого августа по первое октября 2022 года по трем возрастным группам:

- с 7 до 11 лет (включительно)

- с 12 до 15 лет (включительно)

- с 16 до 18 лет (включительно - учащиеся 11 класса)

Оценивать работы конкурсантов будут в единственной номинации, название которой совпадает с наименованием конкурса. Рисунки участников могут отображать различные профессии и специальности в процессе выполнения работы с соблюдением мер безопасности, охраны труда, применением спецодежды и других средств защиты; призывы работать безопасно; рисунки по соблюдению мер безопасности; охраны труда в период образовательного процесса (на переменах, уроках информатики, физики, химии, трудового обучения, физической культуры), при занятиях спортом, на улице, на дороге.

Формат представленных работ должен быть не менее А4 (210x297 мм), при этом в технике выполнения работ юные художники практически не ограничены: рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, цветные карандаши, объемные аппликации и т.д.).

Работы на конкурс необходимо предоставить в развернутом виде, указав на обратной стороне печатным шрифтом фамилию и имя автора, возраст, номер образовательного учреждения, название работы (при наличии). Также необходимо указать контактную информацию одного из родителей, должность (профессия), наименование производственного структурного подразделения Группы ПАО «ММК», где мама или папа юного художника осуществляет свою рабочую деятельность.

При оценке работ будут учитываться критерии актуальности идеи работы, самостоятельности ее исполнения и глубины раскрытия темы. По итогам конкурса победителям будут вручены дипломы и подарки, сообщает управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината.

Работы принимаются с первого августа до 20 сентября по адресу: Магнитогорск, улица Кирова, 84-А (Дом кадров ПАО «ММК»), правое крыло, четвертый этаж, кабинет №403, с восьми утра до пяти вечера. Телефон для связи: 24-38-98.