ММК распахнул свои двери для межзаводской школы транспортников

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) принимает межзаводскую школу транспортников.

Очередной этап межзаводской школы по обмену опытом специалистов транспортного хозяйства крупнейших металлургических предприятий России стартовал на ПАО «ММК» сегодня, 21-го июля.

Событие собрало около 50-ти специалистов Магнитогорского, Новолипецкого, Нижнетагильского, Западно-Сибирского меткомбинатов, Высокогорского ГОКа, компании «Уральская сталь», а также корпорации «Чермет», под эгидой которой межзаводские школы проводятся ежеквартально с 2000 года на ведущих предприятиях отрасли.

Кроме того, в обсуждении актуальных вопросов транспортной сферы в металлургии принимают участие сотрудники кафедры логистики Магнитогорского государственного технического университета имени Носова.

Программа магнитогорского этапа межзаводской школы рассчитана на два дня. Организаторы приготовили для ее участников посещение производственных участков управления логистики ПАО «ММК» и ООО «Ремпуть», которые совместными усилиями обеспечивают функционирование железнодорожного хозяйства Магнитки – одного из крупнейших в металлургической отрасли страны.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ММК, в ноябре железнодорожный транспорт комбината отметит свое 90-летие. С момента основания предприятия он обеспечивал бесперебойную работу всего производства Магнитки. Железнодорожный комплекс ММК объединяет свыше сорока железнодорожных станций, более двухсот локомотивов и три с половиной тысячи вагонов. Развернутая длина железнодорожных линий составляет почти 850 километров, по которым ежегодно перевозится около 130 миллионов тонн различных грузов – от сырья и материалов до готовой продукции.

Участники школы знакомятся с работой цеха эксплуатации и локомотивного цеха управления логистики ПАО «ММК», а также с производственными участками входящего в Группу ММК ООО «Ремпуть», занимающегося содержанием и ремонтом железнодорожного хозяйства комбината – цехом пути, цехом подготовки вагонов и цехом подвижного состава.

Помимо железнодорожного транспорта, перевозку грузов на комбинате в большом объеме обеспечивает автотранспорт. Гостей познакомят с деятельностью ООО «Автотранспортное управление», которое является одним из крупнейших транспортных предприятий Южного Урала с автопарком более тысячи единиц подвижного состава и развитой производственно-технической базой. Предприятие полностью обеспечивает потребность в транспортном обслуживании производственного цикла Магнитогорского металлургического комбината и Группы ММК, включая междугородние перевозки, а также оказывает услуги для других заказчиков, расположенных по всей территории Российской Федерации.

Обмен опытом будет проходить не только в цехах, но и в ходе круглого стола, на котором участники представят доклады и обсудят актуальные технологические проблемы транспортной сферы. Запланирована также обзорная экскурсия по комбинату с посещением доменного цеха, листопрокатного цеха № 11 и толстолистового стана 5000.

Магнитка стала вторым пунктом проведения школы – до этого ее участники познакомились с транспортным хозяйством Нижнетагильского металлургического комбината. После магнитогорского этапа участники отправятся в Липецк, где состоится завершающий этап межзаводской школы.