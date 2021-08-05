Многодетные семьи смогут посещать зоопарк Челябинска бесплатно

В честь 25-летия зоопарка до конца 2021 года многодетные семьи смогут воспользоваться льготой на бесплатное посещение Челябинского зоопарка и парка динозавров «Затерянный мир».

Как сообщили в зоопарке Челябинска, многодетным семьям, чтобы бесплатно посетить заведение, при себе обязательно иметь оригинал удостоверения многодетной семьи, куда вписаны все члены семьи, или оригинал справки о признании семьи многодетной, а также документ, удостоверяющий личность.