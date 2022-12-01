01.12.2022
Челябинск против домашнего насилия
01.12.2022
Семейные МФЦ в Челябинской области откроют 13 декабря
01.12.2022
Анвар Гатиятулин: Несмотря на сложную ситуацию болельщики нас поддерживают
01.12.2022
ГРЦ Макеева и миасцы вместе с гуманитаркой отправляют в зону СВО письма школьников
01.12.2022
Сбер открыл первый в России собственный технохаб для ИТ-специалистов
01.12.2022
«Ростелеком» и ПФР назвали лидеров всероссийского конкурса «Спасибо интернету»
Челябинск против домашнего насилия
Жителей областного центра приглашают к участию в социальной семейной акции
12.01.2018
В Кризисном центре Челябинска появились два новых отделения
04.07.2017
Челябинцы, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут обратиться за помощью в «Службу экстренного реагирования»
03.07.2017
В трети случаев челябинки отказываются от своих детей в роддоме из-за материальных трудностей
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022