С пятого по 16 декабря в областном центре будет проходить ежегодная социальная акция «Челябинск против домашнего насилия», призванная напомнить горожанам о важности института семьи, семейных ценностей и традиций и привлечь внимания к проблеме агрессии внутри семьи.

Как отмечают в муниципальном кризисном центре Челябинска, который организовал данную акцию при поддержке городского комитета социальной политики, в общей сложности за четыре года в акции приняли участие свыше 18 тысяч человек.

Поучаствовать в событии в 2022 году можно следующим образом:

- стать участником тренинга с элементами юридической беседы «Управление конфликтом. Интенсив с психологом и юристом». Подробности по телефону: +7 (351) 735-51-53.

- получить консультацию психолога, не выходя из дома (круглосуточно, анонимно):

детский телефон доверия: 8 (800) 200-01-22;

телефон доверия для взрослых: 8 (351) 735-51-61;

служба экстренного реагирования: 8 (351) 735-51-53.

- получить консультацию юриста:

по телефону: 8 (351) 735-02-18.

на личном приеме по предварительной записи: 8 (351) 735-02-18;

по видеосвязи на сайте кризисного центра Челябинска по вторникам с 10:00 до 12:00 (по предварительной записи).

- принять участие в онлайн-флешмобе «В доме семья и любовь». Для этого нужно:

опубликовать семейные фотографии на своей открытой странице в социальной сети ВКонтакте с хештегами #вдомесемьяилюбовь, #кризисныйцентр74, #74противнасилия (все или один на выбор)

передать эстафету двум друзьям, которые так же, как и вы, против домашнего насилия и за идею «счастлив тот, кто счастлив у себя дома».

В результате будет создано общее информационное поле со счастливыми семейными моментами.

- пройти анонимный онлайн-опрос «Подвергались ли вы когда-то насилию в собственной семье (физическому, экономическому, сексуальному, психологическому)?» на официальном сайте кризисного центра и в его группе ВКонтакте.

Кроме того, специалисты кризисного центра подготовили много интересной и полезной информации. На сайте учреждения и в группе в соцсети ВКонтакте в период с пятого по 16 декабря ежедневно будут публиковаться статьи, видеоролики, подкасты, вебинары на самые животрепещущие темы. Эксперты расскажут о взаимоотношениях в семье, о воспитании, о личном развитии.

«Если вы находитесь в ситуации домашнего насилия – можете обратиться в службу экстренного реагирования по телефону: (351) 735-51-53 (круглосуточно)», - пояснили в кризисном центре Челябинска.