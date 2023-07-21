21.07.2023
Молодежь Магнитки провела поэтический конкурс
21.07.2023
Челябинская область помогает школам Волновахи и Ясиноватой подготовиться к новому учебному году
21.07.2023
Челябинец, который выбросил новорожденную дочь в мусорку, останется в СИЗО еще на месяц
21.07.2023
В поликлинике Южноуральска открылся обновленный рентген-кабинет
21.07.2023
ХК «Трактор» прокомментировал увольнение спортивного директора
20.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 21 июля (18+)
Молодежь Магнитки провела поэтический конкурс
21.07.2023
В Магнитогорске ценят семейные традиции
20.07.2023
Власти Магнитогорска пошли навстречу предпринимателям
25.05.2023
Магнитогорские библиотеки доступны для инвалидов
15.05.2023
Магнитогорцев наградили за заслуги перед городом
Алексей Текслер проинспектировал ход работ на объектах реконструкции и строительства в Челябинске
19.07.2023
Экс-глава Челябинска и ГУ лесами подали иски в суд из-за здания отеля на Еловом
19.07.2023
Алексей Текслер дал поручения по Каширинскому рынку, на который жалуются челябинцы
19.07.2023
В Сатке открыли долгожданный Ледовый дворец
18.07.2023
Алексей Текслер обозначил ключевые задачи в период сложной внешнеполитической обстановки
18.07.2023