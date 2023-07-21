Молодежь Магнитки провела поэтический конкурс

В Магнитогорске (Челябинская область) в библиотеке имени Бориса Ручьёва назвали имена победителей третьего ежегодного конкурса стихотворений «Городская поэзия».

Организатором конкурса традиционно выступает Общественная молодежная палата при городском Собрании депутатов при поддержке Союза молодых металлургов и подразделения по молодежной политике администрации города. Помощь в организации уже не первый год оказывает депутат городского Собрания Александр Довженок, сообщает пресс-служба МГСД.

«В этом году в конкурсе участвовало 45 человек, самый старший - 1936 года рождения, самый молодой – 2005-го. Они прислали организаторам 61 работу по двум номинациям «Магнитогорск – город трудовой доблести» и «Детство», - рассказала главный организатор конкурса, член молодежной Общественной палаты Юлия Ежова.

В итоге в номинации «Детство» первое место занял Рафаил Ихсанов, второе - Юлия Никанорова, третье - Артем Устинов.

В номинации о городе трудовой доблести первое место у Сафины Гибадуллиной, второе - у Александра Приходько, третье – у Дмитрия Рацеева.

Всем участникам были вручены сувениры и благодарственные письма, желающие смогли прочитать свои стихи.