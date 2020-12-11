Четыре важных вопроса о Конституции — в видеоматериале Исторического музея Южного Урала

Молодежь Магнитки пройдет коридорами власти дистанционно

Общественная молодежная палата при городском Собрании депутатов Магнитогорска (Челябинская область) не отказалась от проведения традиционного проекта. На этот раз - десятый - деловая игра «Коридоры власти» пройдет в новом формате – дистанционном. И это никак не отразится на сложности вопросов и энтузиазме участников, считают организаторы.

Участниками стали 23 команды – это около 120 человек. В ходе первого этапа игры ребята ответят на вопросы, подготовленные ведущими управлениями администрации города и Собранием депутатов. О чем? О политическом и организационном устройстве города, нормативных правовых актах, полномочиях разных ветвей власти.

На втором этапе в формате видео-конференции участники предложат варианты решения различных городских проблем. Свежий взгляд, креативное мышление, смелые идеи – всё будет оценено. А может даже взято специалистами в проработку для реализации.

«Онлайн формат - это для нас новый опыт. Мы очень долго спорили, сомневались, стоит проводить игру или нет. Но ребята рвались «в бой» и у нас всё получится!» - говорит председатель «молодёжки» Денис Савельев.

Победителей деловой игры ждут дипломы. Но самое главное – все участники получат новые знания и навыки.