Молодежная комиссия профкома завода "Урал" – лучшая

Молодежная комиссия профкома завода "Урал" (председатель Инна Сивань) стала победителем конкурса на лучшую постановку работы с молодежью в организациях профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ.

Поделиться

Почетную награду всероссийского уровня МКП Профкома АЗ «УРАЛ» завоевала по итогам работы с молодежью в 2020 году. Конкурс на лучшую постановку работы с молодежью Профсоюз работников АСМ РФ проводит ежегодно, поощряя лучшие профсоюзные структуры, которые ведут работу с молодежью на своих предприятиях.

В этом году конкурсные работы в Центральный комитет Профсоюза АСМ РФ в категории до 5000 работающих членов Профсоюза предоставили первичные профсоюзные организации АО «АЗ «УРАЛ», ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», ПАО «Заволжский моторный завод», ПАО «Арзамасский машиностроительный завод», ОАО «Волжский абразивный завод». В категории свыше 5000 работающих членов Профсоюза приняли участие профсоюзные организации ПАО «АВТОВАЗ», ПАО «КАМАЗ», ОАО «ГАЗ».

При определении победителей эксперты конкурсной комиссии учитывали такие критерии, как процент охвата молодежи профсоюзным членством в организациях, решение социальных проблем, организация и проведение обучения молодежи, информационное освещение деятельности молодежного совета, участие в митингах, шествиях и других профсоюзных мероприятиях, развитие молодежного творчества и досуга, наличие наград за профсоюзную работу, разработка и реализация инновационных проектов, направленных на привлечение молодежи в Профсоюз.

По результатам конкурса наибольшее количество баллов набрали автомобильный завод «УРАЛ» и ПАО «КАМАЗ». Они и были признаны лауреатами конкурса в своих категориях. Победители будут отмечены дипломами ЦК Профсоюза работников АСМ РФ и денежными подарками. Отдельно почетными грамотами и денежными вознаграждениями будут поощрены председатели комиссий по работе с молодежью.

Отметим, что молодежная комиссия профсоюзного комитета АЗ «УРАЛ», председателем которой вот уже на протяжении более 10 лет является Инна Сивань, неоднократно становилась лучшей по итогам смотра на лучшую постановку работы с молодежью в Профсоюзе работников АСМ РФ. Жизнь молодых членов профсоюза завода яркая и насыщенная. Предприятие и профсоюзный комитет ведут целенаправленную работу с молодёжью, реализуя различные программы по поддержке и мотивации молодых сотрудников автозавода.

Справка об автомобильном заводе «Урал»

Автомобильный завод «Урал» является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Традиционно основную часть продукции АО «АЗ «УРАЛ» составляют полноприводные грузовики: самосвалы, седельные тягачи и шасси с колесными формулами 4х4, 6х6, 8х8 полной массой до 44 тонн. Расширяя свое присутствие на рынке и диверсифицируя свой модельный ряд автозавод «УРАЛ» выпускает неполноприводные дорожные автомобили с колесной формулой 6х4 полной массой до 35 тонн. Это самосвалы, седельные тягачи и шасси под установку различного вида спецтехники. Также на базе автомобилей «УРАЛ» выпускаются вахтовые автобусы с колесными формулами 4х4 и 6х6.

Партнерами Автомобильного завода «УРАЛ» являются отечественные и зарубежные производители специальной техники, которые на базе автомобилей «УРАЛ» производят подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства.

Грузовики автозавода «Урал» востребованы клиентами в 40 странах мира. Доля предприятия на российском рынке грузовых полноприводных автомобилей 36%. Реализация автомобилей «Урал» ведется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает порядка 130 сертифицированных сервисных центров. Предприятие находится в городе Миассе Челябинской области.