Молодые семьи Южного Урала ждет «Осознанное родительство» ЧелГУ

Челябинский государственный университет открывает клуб молодых семей, благодаря которому южноуральские пары смогут получать бесплатные консультации от специалистов разных сфер и находить единомышленников.
Регистрация на участие в образовательном областном проекте «Осознанное родительство» уже открыта. Чтобы стать его участником, необходимо заполнить онлайн-анкету.
По словам руководителя проекта, председателя профкома ЧелГУ Анастасии Башаровой, в 2019-м году в Челябинске команда активистов вуза впервые провела фестиваль молодых семей региона, получивший поддержку губернатора Алексея Текслера.
«Сейчас мы продолжаем историю и хотим развивать именно клубное движение, с целью оказания образовательных услуг», - отметила Анастасия Башарова.
Как отмечают в пресс-службе ЧелГУ, участниками «Осознанного родительства» могут стать люди в возрасте от 18-ти до 30-ти лет, которые находятся в браке не более пяти лет. Для них будут организованы семинары с приглашенными спикерами, онлайн-консультации, встречи, мастер-классы.
Занятия будут проводиться по актуальным для молодых семей темам: право, субсидии и господдержка, ипотечный вопрос, устройство в детский сад, семейная психология, подготовка к беременности. Также участники сразятся в конкурсных испытаниях.
Первые занятия пройдут уже на следующей неделе. Это будут вебинары по медицинской профилактике от экспертов школы «Здоровый малыш» и онлайн-консультации с семейным психологом.
Занятия продлятся до конца апреля и завершатся конкурсом молодых семей, победители которого получат сертификаты в крупные торговые центры.
Проект «Осознанное родительство» реализуется в том числе с использованием гранта губернатора Челябинской области, предоставленного фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала, при поддержке ЧелГУ и региональной организации профсоюза работников образования и науки РФ.
Проект является также победителем грантового конкурса и реализуется при поддержке Росмолодежи в рамках всероссийского конкурса молодежных проектов.