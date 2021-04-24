Московский симфонический оркестр: Нас принимали люди с открытыми сердцами

Вчера, 23 апреля, в Челябинске во Дворце пионеров и школьников имени Крупской звучала симфоническая музыка. Образцово-показательный симфонический оркестр Росгвардии из Москвы приехал в Челябинскую область с гастрольным туром. Помимо столицы Южного Урала, оркестр посетит также Трёхгорный, Миасс, Озёрск и Снежинск.

Данный оркестр является одним из самых больших в России, в его составе играет 62 музыканта под руководством заслуженного артиста Республики Башкортостан полковника Азата Шахмухаметова.

«Мне очень понравилась челябинская публика, когда мы вышли сразу почувствовали тёплое отношение. Нас принимали люди с открытыми сердцами. Для меня Челябинск - родной город, здесь началась моя творческая карьера», – рассказал начальник оркестра Азат Шахмухаметов.

Отличительной особенностью данного оркестра является то, что в нём играют военные и гражданские музыканты, а также солдаты срочной службы. По словам начальника оркестра, это помогает найти баланс между военной строгостью и творческой атмосферой.

В связи с эпидемиологической обстановкой зал был заполнен не полностью, однако те, кто присутствовал на данном мероприятии, встречали и провожали артистов бурными овациями. Это не удивительно, ведь репертуар был подобран специально для челябинцев. Военно-патриотические и классические композиции были "разбавлены" музыкой из советских кинофильмов , а также всеми любимыми русскими народными песнями.

"Мне с детства нравилась именно русская народная песня. Я слушала Зыкину, Русланову. Начинала с детской студии имени Пятницкого, потом пошла в Гнессинскую академию, и вот я здесь. Конечно очень здорово петь, когда ты понимаешь, что позади тебя такая мощь, такое большое количество людей, которые при этом играют, как один большой механизм", – рассказала о своих впечатлениях солистка оркестра Ольга Гетман.

Самому младшему зрителю концерта было 4 месяца, его на концерт взял отец – Сергей Кузнецов. Он вместе с женой решил приобщить сына и ещё троих своих детей (2, 5 года, 6 и 9 лет) к классической музыке. Весь концерт ребята вели себя сдержанно, музыка им очень понравилась.

Данное мероприятие приурочено к 75-летнему юбилею со дня создания соединений и воинских частей по охране важных государственных объектов и специальных грузов. И неудивительно, ведь на Урале куётся ядерный щит страны.