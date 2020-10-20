«Мой толстый друг» в Магнитогорске больше не утверждает, что любители пива живут сто лет

Челябинское УФАС признало ненадлежащей рекламу пива в Магнитогорске: входную группу магазина «Мой толстый друг» «украшала» фраза: «Кто пиво пьет, сто лет живет».

Данное утверждение показалось сомнительным местному жителю, который пожаловался на рекламу в антимонопольную службу.

Как сообщила пресс-секретарь челябинского УФАС России Наталья Мартынюк, реклама алкогольной продукции не должна содержать утверждение о том, что алкогольная продукция безвредна или полезна для здоровья.

«Слоган «Кто пиво пьет, сто лет живет» направлен на формирование у неопределенного круга лиц восприятия о безвредности и полезности алкогольной продукции для здоровья, а также влияет или может повлиять на мотивацию потребителя при выборе товара», - отметила Наталья Мартынюк.

По ее словам, в ответ на запрос Челябинского УФАС России администрация Магнитогорска сообщила, что распространение спорной рекламы прекращено, в связи с чем ООО «Ресторан-Сервис» предписание не получило.

«Однако за несоблюдение требований закона о рекламе нарушитель будет привлечен к административной ответственности», - пояснила Наталья Мартынюк.