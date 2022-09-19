Может ли музыка повлиять на розничные продажи?

Психологи неоднократно заявляли, что музыка может оказывать психоэмоциональное воздействие на слушателя. Да и сам человек часто с удивлением думает, что влюбился в какой-то гениальный речитатив, услышанный в маршрутке или ещё где-то. Это даже может быть песня, которая ему совсем не нравится. И теперь он ходит и поёт ее весь день. В то же время она поднимает ему настроение.

Более того, некоторые песни прочно ассоциируются в сознании с событиями, людьми или местами. Вот вы идёте по знакомому бульвару, останавливаетесь и вдруг начинаете петь песню, которую когда-то здесь слышали. Человеческий мозг может проявлять удивительные способности.

Маркетологи давно заметили, что музыка может даже увеличить количество продаж заведения и среднюю стоимость в чеке. Подробнее о том, как подбирается музыка для кофе, можно узнать в нашей статье. Сегодня Интернет предлагает свободно скачать музыку любого типа для своего заведения.

Как подобрать музыку для своего заведения?

Очень важно попасть в фокус-группу своей целевой аудитории. Здесь также стоит отметить, что это не всегда легко сделать. Например, если вы продаёте товары различных субкультур, которые явно выделяются из общей массы, выбор достаточно прост. Простой пример: при открытии магазина мототоваров рок-музыка разных направлений с большой долей вероятности впишется в фон.

Но бывают ситуации, когда фокус-группа покупателей достаточно разностороння и не всегда удаётся предугадать вкусовые предпочтения целевой аудитории. Например, это магазин одежды для людей разного возраста и стиля. В этом случае обычно используется спокойная, даже нейтральная музыка, или же русские новинки поп-жанра.

Сейчас в мировой аудиоиндустрии есть много бесплатных лицензионных песен, которые ненавязчивы и идеально подходят для фонового звука многих заведений, в том числе торговой точки. Также есть целые сборники онлайн-музыки для магазина одежды.

Всегда экспериментируйте, не останавливайтесь на чём-то одном. Иногда бывает так, что изначально выбранные треки не очень хорошо работают на вашу пользу и радость клиентов. Разбавьте магазин музыкальной составляющей, тем более, что сейчас можно любые новинки песни скачать совершенно бесплатно. Это очень точный механизм, без должного участия в таком процессе созидания, увы, не будет соответствующего дохода.