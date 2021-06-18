18.06.2021
В Магнитогорске в машине сгорел водитель
18.06.2021
В Курчатовском районе Челябинска появится новый отдел полиции
18.06.2021
Пушкин, Блок, Есенин: южноуральские заключенные зачитываются стихами
18.06.2021
Челябинец утонул в Абхазии
18.06.2021
Сборная России по водному поло вышла в полуфинал Мировой Лиги
18.06.2021
На челябинской аллее Славы стало на одну яблоню меньше
Можно ногу сломать: в центре Челябинска случился очередной опасный провал
18.06.2021
В Курчатовском районе Челябинска появится новый отдел полиции
18.06.2021
В Челябинской области ковид отменяет Сабантуи
18.06.2021
Пушкин, Блок, Есенин: южноуральские заключенные зачитываются стихами
18.06.2021
В Челябинском городском бору за два года высадили более 36 тысяч саженцев
В Челябинске возле пляжа на Шершнях может появиться второй пешеходный переход
17.06.2021
В Челябинске назвали районы-лидеры благоустройства дворов и общественных пространств
17.06.2021
Мэр Котова начала борьбу с челябинской «нечистью» с помощью ярких плакатов
16.06.2021
Челябинская область в июне получит 2,3 миллиарда на обновление общественного транспорта
16.06.2021
Челябинский ученый придумал, как бороться с массовой гибелью рыбы в водоемах
16.06.2021