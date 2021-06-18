Можно ногу сломать: в центре Челябинска случился очередной опасный провал

В центре Челябинска, на улице Карла Маркса, на пересечении с улицей Свободы, случился опасный провал – в асфальте на тротуаре образовалась довольно-таки глубокая дыра: можно угодить туда ногой и – не дай бог – вывихнуть ее или сломать.

Вчера, 17-го июня, в вечернее время как минимум одна девушка едва не стала жертвой западни – в самый последний момент убрала занесенную как раз над ямой ногу.

Челябинцы всегда славились изобретательностью – кто-то уже успел использовать дыру в дорожном покрытии в качестве урны, метко бросив туда бумажный стаканчик: вот и яма пригодилась.

Если пройти вперед к Российской, то можно увидеть (и почувствовать собственными конечностями, если под них не смотреть) провалы на пешеходном переходе. До них ямочный ремонт пока не добрался.

Дефекты дорожного покрытия – не единственные неприглядные вещи на данном участке. Рядом с ямой (той, в которой стаканчик) – исписанная всякой абракадаброй будка.

Чуть поодаль – продолжающий «осыпаться» дом «со свиньей». Обвалившиеся фрагменты фасада (пока, к счастью, небольшие) так никто и не убрал.

Вдоль данного многоквартирного дома с клочьями не до конца оторванных со стены объявлений, выглядящего весьма облезлым, - оазис: трава пробилась сквозь плитку и как следует заколосилась.

Дальше – офисное здание Центра коммунального сервиса, который «украшает» сомнительное творчество очередного неизвестного художника.

Вниманию властей: в Челябинске еще полно зданий, которые нуждаются в избавлении от корявых и совершенно неуместных надписей (напомним, на одном из последних аппаратных совещаний в мэрии заместитель главы южноуральской столицы Александр Астахов отчитывался о сотнях домов, где «наскальная живопись» была убрана).