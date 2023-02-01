МТС поможет следить за состоянием воздуха на Южном Урале

МТС запустила пилотную систему видеоконтроля выбросов промышленных предприятий для Центра экологического мониторинга Челябинской области. Решение на базе интеллектуального видеонаблюдения ведёт круглосуточный контроль за производственными площадками в трёх районах Челябинска, анализируя показатели выбросов и внешних газов.

Система интеллектуального видеонаблюдения МТС включает более десяти цифровых IP-камер Full HD, установленных по периметрам нескольких производственных предприятий на высоких точках с широким обзором промзон в Металлургическом, Тракторозаводском и Калининском районах Челябинска, некоторые из камер дополнительно оснащены тепловизионными модулями. Это позволяет круглосуточно, в том числе в условиях плохой видимости, вести наблюдение за фактами загрязнения производственных площадок, выявлять работу незаконных предприятий и оперативно реагировать в случае необходимости. Записи с камер и информация о событиях сохраняются в видеоархив для дальнейшего анализа.

«Экосистема МТС включает набор цифровых решений, которые повышают безопасность и позволяют улучшать экообстановку в регионах страны. Помимо системы видеоконтроля выбросов, которую мы планируем расширять в Челябинске, мы можем разворачивать мобильные станции анализа качества воздуха, которые ведут непрерывный мониторинг наличия выбросов и загрязняющих веществ. Такой инструмент позволяет в режиме онлайн выявлять наличие вредных примесей и их объём в воздухе, и дистанционно передавать эту информацию для принятия необходимых мер», – отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

«Мы продолжаем развивать территориальную сеть наблюдения за атмосферным воздухом в Челябинской области, в том числе с помощью системы визуального мониторинга МТС. Часть камер имеют инфракрасный спектр и позволяют вести наблюдение при любой погоде и в любое время суток и, соответственно, в том диапазоне, который не виден при обычном взгляде. Это помогает при ориентировании передвижных лабораторий, а также работе органов регионального надзора при выявлении несанкционированных источников выбросов и принятии соответствующих мер. Мы рассчитываем, что в связи с введением новой дополнительной системы эффективность надзора повысится, потому как фактически сейчас есть обзор ситуации с высотных точек за всеми источниками выбросов», – рассказал начальник Центра экологического мониторинга Челябинской области Владислав Коробкин.