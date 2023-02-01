01.02.2023
Расплавили «Сталь»: хоккейный клуб из Карабаша обыграл коллег из Челябинска
01.02.2023
Студентку из Челябинска шантажировали интимными фото
01.02.2023
В Челябинскую область едут медиазвезды
01.02.2023
Челябинцев приглашают побыть «В Тишине»
01.02.2023
Троицкий студент перевел незнакомке 90 тысяч рублей за неслучившийся интим
01.02.2023
В деревне Алишева капитально отремонтируют 3,5 километра водопровода
МТС поможет следить за состоянием воздуха на Южном Урале
27.01.2023
Юная жительница Южного Урала стала трёхкратным призёром проекта «Поколение М»
30.12.2022
В 2022 году южноуральцы стали чаще играть в лотереи, путешествовать и учиться
28.12.2022
МТС поможет южноуральцам с особенностями здоровья освоить профессию в IT
28.12.2022
Челябинские школьники проведут каникулы в бесплатном онлайн-кэмпе
Новая школа в Тугайкуле еще не открыта, но вопросы к губернатору по ней уже появились
01.02.2023
Енот и Чебурашка - против укронацистских свастик и черепов
31.01.2023
В Челябинской области 55 классов и одну школу закрыли на карантин по ОРВИ
31.01.2023
В Челябинске грядет благоустройство северо-западной части Миасса
30.01.2023
Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких
29.01.2023