МТС увеличила скорость мобильного интернета для жителей «Манхэттена» и «Западного луча»

МТС усилила LTE-покрытие в Центральном районе Челябинска. Установка дополнительного телеком-оборудования в городе позволила усилить покрытие и увеличить скорость мобильного интернета более чем на 15% в жилых комплексах «Манхэттен», «Западный луч», а также в районе ТРК «Родник» и Челябинского зоопарка. Покрытие охватывает многоквартирные дома ЖК «Манхэттен», расположенные на улицах Героя России Яковлева, Героя России Сергея Кислова, а также близлежащий детский сад №31, ЖК «Западный луч» – дома по улицам Труда и Энгельса. Усиление покрытия LTE-сети позволит абонентам с большим комфортом пользоваться цифровыми сервисами, в том числе в вечернее время «пиковых» нагрузок на сеть.

Рост скорости мобильного интернета также отметят посетители Челябинского зоопарка и прилегающего участка городского бора, в том числе в районе детской железной дороги, ТРК «Родник». С помощью быстрого и стабильного подключения к сети южноуральцы смогут с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами даже в часы высокой посещаемости зоопарка и торгового центра в выходные дни, в том числе вести стримы в социальных сетях в высоком разрешении и делиться с близкими фотографиями и видеороликами.

«Мы развиваем инфраструктуру по всей Челябинской области и стремимся сделать взаимодействие с цифровыми сервисами более комфортным в любое время. Для этого ищем и находим способы развития и мобильной, и фиксированной сети в регионе. Например, в октябре в ЖК «Манхэттен», «Западный луч» и других микрорайонах Челябинска мы увеличили скорость домашнего интернета до 1 Гбит/с. Таким образом, несколько десятков тысяч южноуральских семей получили возможность подключать сверхскоростной домашний интернет и экономить на цифровых сервисах до 40% — сообщил агентству «Урал-пресс-информ» директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

С начала года МТС увеличила скорость мобильного интернета в нескольких районах Челябинска, а также в Магнитогорске, Миассе, Сатке и других городах Южного Урала.