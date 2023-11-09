МТС увеличила скорость мобильного интернета для жителей «Манхэттена» и «Западного луча»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Агаповский район
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Бакал
Брединский район
Варненский район
Верхний Уфалей
Волноваха
Екатеринбург
Еманжелинск
Еткуль
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Карталы
Касли
Каслинский район
Катав-Ивановск
Кемерово
Кизильский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Куса
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Луганск
Махачкала
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Октябрьский район
Пластовский район
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Сим
Снежинск
Сосновский район
Сочи
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Уйский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Челябинскк
Чесменский район
Юрюзань
Ясиноватая
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Дороги
На житейских перекрестках
Метро в Челябинске
Транспорт
ЖКХ
Детское питание
Экология
Космос
Мусор
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Дороги
На житейских перекрестках
Метро в Челябинске
Транспорт
ЖКХ
Детское питание
Экология
Космос
Мусор
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, восьмого ноября, в Челябинской области состоялись мероприятия, посвященные Дню памяти по
08.11.2023

Южноуральские полицейские почтили память коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На заводе РТ-1 ПО «Маяк» (Озерск, Челябинская область) освоена переработка еще одного нового типа
08.11.2023

Озерский «Маяк» освоил переработку еще одного нового типа топлива
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Модель реактора в натуральную величину, инсталляция рубки атомного ледокола и даже макет первой с
08.11.2023

Новый павильон «Атом» в Москве готов встретить гостей бесплатно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Депутаты Магнитогорского городского Собрания (Челябинская область) утвердили льготы для жителей н
08.11.2023

В Магнитогорске сохранили все льготы для горожан
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Пожароопасный сезон 2023 года в лесах Южного Урала официально завершится десятого ноября.
08.11.2023

Пожароопасный сезон в лесах Челябинской области официально завершится десятого ноября
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.11.2023

Анонсы событий и мероприятий на 9 ноября (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.11.2023

«Дебаркадер-2023» стал ярким и запоминающимся событием в культурной жизни Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.11.2023

Минздрав опроверг жалобу на попытки продажи в Юрюзани административного здания больницы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.11.2023

День единства на спорте: магнитогорцы показали, как дружны и спортивны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.11.2023

Движение по улице Энтузиастов в Челябинске ограничили до 15 ноября
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.11.2023

Челябинск готовится к созданию на площади Революции «Малахитовой шкатулки» изо льда
МТС
сеть LTE
Домашний интернет
мобильная связь
Общество
09.11.2023 09:24
Фото: freepik.com

МТС увеличила скорость мобильного интернета для жителей «Манхэттена» и «Западного луча»

МТС усилила LTE-покрытие в Центральном районе Челябинска. Установка дополнительного телеком-оборудования в городе позволила усилить покрытие и увеличить скорость мобильного интернета более чем на 15% в жилых комплексах «Манхэттен», «Западный луч», а также в районе ТРК «Родник» и Челябинского зоопарка. Покрытие охватывает многоквартирные дома ЖК «Манхэттен», расположенные на улицах Героя России Яковлева, Героя России Сергея Кислова, а также близлежащий детский сад №31, ЖК «Западный луч» – дома по улицам Труда и Энгельса. Усиление покрытия LTE-сети позволит абонентам с большим комфортом пользоваться цифровыми сервисами, в том числе в вечернее время «пиковых» нагрузок на сеть.  

Рост скорости мобильного интернета также отметят посетители Челябинского зоопарка и прилегающего участка городского бора, в том числе в районе детской железной дороги, ТРК «Родник». С помощью быстрого и стабильного подключения к сети южноуральцы смогут с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами даже в часы высокой посещаемости зоопарка и торгового центра в выходные дни, в том числе вести стримы в социальных сетях в высоком разрешении и делиться с близкими фотографиями и видеороликами.

«Мы развиваем инфраструктуру по всей Челябинской области и стремимся сделать взаимодействие с цифровыми сервисами более комфортным в любое время. Для этого ищем и находим способы развития и мобильной, и фиксированной сети в регионе. Например, в октябре в ЖК «Манхэттен», «Западный луч» и других микрорайонах Челябинска мы увеличили скорость домашнего интернета до 1 Гбит/с.  Таким образом, несколько десятков тысяч южноуральских семей получили возможность подключать сверхскоростной домашний интернет и экономить на цифровых сервисах до 40% — сообщил агентству  «Урал-пресс-информ» директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

С начала года МТС увеличила скорость мобильного интернета в нескольких районах Челябинска, а также в Магнитогорске, Миассе, Сатке и других городах Южного Урала.

МТС
сеть LTE
Домашний интернет
мобильная связь
Новости по тегу: МТС
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.10.2023

Доступ к гигабитному домашнему интернету открыла МТС для 150 тысяч семей из Магнитогорска и Миасса

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.10.2023

МТС улучшила покрытие в Тракторозаводском районе Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.10.2023

МТС начнет подготовку специалистов в области цифровой моды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.10.2023

Более двухсот тысяч челябинских семей получили доступ к гигабитному интернету
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский образцовый вокально-хоровой коллектив «Детство» стал лауреатом первой степени III меж
Культура

Челябинский коллектив «Детство» победил в «Славянских мотивах» в Минске

08.11.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Первые посетители международной выставки-форума «Россия», открывшейся в Москве на территории ВДНХ
Федерация

Масса интересного ждет гостей на международной выставке-форуме «Россия» в Москве

07.11.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске озвучены предварительные итоги дорожной кампании 2023 года: подрядчики отремонтирова
Среда обитания
Дороги

В Челябинске в 2023 году отремонтировано и построено более миллиона квадратных метров дорог

07.11.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В понедельник, шестого ноября, исполнилось 15 лет ООО «Торговый дом ММК» – уполномоченному предст
Общество

Торговый дом ММК отметил 15-й день рождения

07.11.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области вечером пятого ноября смогли полюбоваться впечатляющим полярным сияние
Среда обитания

Южноуральцы увидели зрелищные полярные сияния

06.11.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава города Челябинск Наталья Котова митрополит
Общество

Губернатор и митрополит поздравили южноуральцев с Днем народного единства

04.11.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, восьмого ноября, в Челябинской области состоялись мероприятия, посвященные Дню памяти по
08.11.2023

Южноуральские полицейские почтили память коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На заводе РТ-1 ПО «Маяк» (Озерск, Челябинская область) освоена переработка еще одного нового типа
08.11.2023

Озерский «Маяк» освоил переработку еще одного нового типа топлива
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Модель реактора в натуральную величину, инсталляция рубки атомного ледокола и даже макет первой с
08.11.2023

Новый павильон «Атом» в Москве готов встретить гостей бесплатно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Депутаты Магнитогорского городского Собрания (Челябинская область) утвердили льготы для жителей н
08.11.2023

В Магнитогорске сохранили все льготы для горожан
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Пожароопасный сезон 2023 года в лесах Южного Урала официально завершится десятого ноября.
08.11.2023

Пожароопасный сезон в лесах Челябинской области официально завершится десятого ноября
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванова Г.Н.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

09.11.2023 09:34

В Челябинской области в четверг – местами дождь с мокрым снегом

09.11.2023 09:24

МТС увеличила скорость мобильного интернета для жителей «Манхэттена» и «Западного луча»

08.11.2023 22:03

Южноуральские полицейские почтили память коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей

08.11.2023 18:16

Анонсы событий и мероприятий на 9 ноября (18+)

08.11.2023 17:19

«Дебаркадер-2023» стал ярким и запоминающимся событием в культурной жизни Челябинска

08.11.2023 17:01

Минздрав опроверг жалобу на попытки продажи в Юрюзани административного здания больницы

08.11.2023 16:32

Озерский «Маяк» освоил переработку еще одного нового типа топлива

08.11.2023 16:20

День единства на спорте: магнитогорцы показали, как дружны и спортивны

08.11.2023 16:15

Новый павильон «Атом» в Москве готов встретить гостей бесплатно

08.11.2023 16:06

Движение по улице Энтузиастов в Челябинске ограничили до 15 ноября

08.11.2023 15:59

В Магнитогорске сохранили все льготы для горожан

08.11.2023 15:23

Пожароопасный сезон в лесах Челябинской области официально завершится десятого ноября

08.11.2023 15:08

«Ночь искусств» в Историческом музее Южного Урала собрала более четырех тысяч гостей

08.11.2023 14:41

Челябинск готовится к созданию на площади Революции «Малахитовой шкатулки» изо льда

08.11.2023 14:11

Частная челябинская компания поплатилась за строительной мусор в контейнере для бытовых отходов

08.11.2023 13:44

Большинство челябинцев выступает за вывески исключительно на русском языке

08.11.2023 13:23

Челябинск почтил память сотрудников ОВД, погибших при исполнении

08.11.2023 13:11

В Челябинске посветлело пространство вокруг башни с часами

08.11.2023 12:34

Новое назначение в Госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области

08.11.2023 12:26

В Челябинске с начала года ветхие и аварийные стены покинули 54 семьи

08.11.2023 11:53

В Челябинской области увеличиваются темпы роста числа заболевших коронавирусом

08.11.2023 11:49

Новое прочтение «Евгения Онегина» представят челябинцам Евгений Миронов и Марина Александрова

08.11.2023 11:35

Глава Курчатовского района встретился с юными преемниками

08.11.2023 11:31

В Челябинской области и в 2024 году мигрантам не разрешат работать водителями автобусов и такси

08.11.2023 11:13

Как южноуральские танкисты лесополосу в Сватово-Кременном направлении взяли

08.11.2023 11:09

В Еманжелинском районе водитель «БМВ» задавил пожилую женщину

08.11.2023 11:06

В Каслях открылся новый виртуальный концертный зал

08.11.2023 10:38

Южноуральские полицейские почтили память погибших коллег

08.11.2023 10:11

В Челябинской области 9 ноября на 5 часов запретят движение автобусов и большегрузов по М-5

08.11.2023 10:00

Челябинский коллектив «Детство» победил в «Славянских мотивах» в Минске

08.11.2023 09:39

В Челябинске ограничили движение транспорта по улице Энгельса

08.11.2023 08:53

Жители Карабаша получили ключи от новых квартир

07.11.2023 20:42

В Челябинской области восьмого ноября – местами дожди, туманы

07.11.2023 19:26

НМУ в пяти городах Челябинской области сохранятся еще на сутки

07.11.2023 18:50

В Москве завершает свою работу экспозиция «Прикоснись к Челябинской области»

07.11.2023 17:17

Челябинцы завоевали 17 наград Кубка России по плаванию для спортсменов с ПОДА

07.11.2023 17:06

Челябинск накрыло плотным туманом

07.11.2023 16:39

Проект ММК признан главным событием года в металлургии России

07.11.2023 16:26

«Хутор, престиж и котик»: НХТ приглашает челябинцев на премьеру спектакля о молодых и для молодых

07.11.2023 16:16

Задержан убийца женщины, чьи обугленные останки нашли на деревенском кладбище

07.11.2023 15:57

Главный инженер МУП «СОД» Челябинска останется под стражей до 17 января

07.11.2023 15:42

Ленинцы радуются «зеленым переменам» в жизни любимой «Плодушки»

07.11.2023 15:06

Открыт VI сезон детской Медной лиги КВН

07.11.2023 14:30

Консультация юриста: как взыскать с работодателя плату за труд при отсутствии договора?

07.11.2023 14:12

Жители Кадровика тонут во тьме, надеясь обрести твердую почву под ногами и увидеть свет

07.11.2023 14:04

Анонсы событий и мероприятий на 8 ноября (18+)

07.11.2023 13:58

Масса интересного ждет гостей на международной выставке-форуме «Россия» в Москве

07.11.2023 13:46

В Златоуст на премьеру «Омнибуса» приезжает автор пьесы Валентина Асланова

07.11.2023 12:52

Челябинск остро нуждается в медсестрах и воспитателях, сварщиках и слесарях

07.11.2023 12:49

В Челябинской области по «гаражной амнистии» зарегистрировано 3 900 объектов

07.11.2023 12:40

Строительство детских садов в новых микрорайонах Челябинска ведется без отставаний

07.11.2023 12:10

В Челябинске закрывают движение транспорта по улице Пекинской

07.11.2023 12:08

Нежно о стальном: в Челябинске стартует третий женский форум

07.11.2023 11:11

В Челябинске в 2023 году отремонтировано и построено более миллиона квадратных метров дорог

07.11.2023 11:10

Главе СКР представят доклад по смертельному ДТП в Челябинской области

07.11.2023 11:08

Новым главным архитектором Челябинска будет женщина

07.11.2023 11:02

Челябинский детский поэт Нина Пикулева отмечена международной премией имени Мамина-Сибиряка

07.11.2023 10:57

Наталья Котова потребовала очистить Челябинск от последствий праздничных гуляний горожан

07.11.2023 10:47

В Челябинске расконсервировали летнюю уборочную технику

07.11.2023 10:44

В Челябинской области назвали самые востребованные профессии

07.11.2023 10:40

Мастер-класс для участников Всероссийского турнира по дзюдо провел Юрий Степкин

07.11.2023 10:35

В Карабаше открыта долгожданная транзитная дорога

07.11.2023 09:54

Торговый дом ММК отметил 15-й день рождения

07.11.2023 09:47

В Аргаяшском районе утонул девятилетний мальчик

07.11.2023 00:41

«Россети Урал» предупреждают о необходимости легализовать все линии связи, размещенные на ЛЭП

06.11.2023 22:51

В Челябинской области седьмого ноября осадков не ожидается

06.11.2023 19:45

Два человека погибли в ДТП со школьным автобусом в Челябинской области (ВИДЕО)

06.11.2023 18:13

Анонсы событий и мероприятий на 7 ноября (18+)

06.11.2023 12:16

В нацпарке «Таганай» в ноябре распустилась верба

06.11.2023 11:33

Челябинский коллектив «Тутти» одержал победу в финале «Битвы хоров»

06.11.2023 11:27

При пожаре в Красноармейском районе погиб парень 2005 года рождения

06.11.2023 03:14

На Земле началась крупная магнитная буря – одна из наиболее мощных за последние годы

06.11.2023 02:24

Южноуральцы увидели зрелищные полярные сияния

05.11.2023 14:28

В Челябинске пожарные спасли из горящей квартиры маму и двух маленьких сыновей

05.11.2023 11:54

В Челябинской области понедельник будет сухим и с переменной облачностью

05.11.2023 11:39

Россия передаст населению сектора Газа 60 тонн гуманитарного груза

05.11.2023 11:31

Бастрыкин держит на контроле расследование инцидента в рейсовом автобусе Челябинска

04.11.2023 15:17

В «Подмосковных вечерах» громко прозвучали два театра Челябинска

04.11.2023 14:46

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 30.10.2023 по 04.11.2023)

04.11.2023 13:59

Челябинские школьники поздравили бойцов с Днем Народного Единства

04.11.2023 11:34

Полицейские творчески поздравили жителей Челябинской области

04.11.2023 11:26

Челябинская телебашня в День народного единства станет бело-сине-красной

04.11.2023 11:20

Губернатор и митрополит поздравили южноуральцев с Днем народного единства

03.11.2023 17:50

Челябинская область уже вовсю отмечает День народного единства

03.11.2023 17:18

Для дома на Тимирязева-Пушкина в Челябинске определили охранные зоны

03.11.2023 17:10

Житель поселка Новогорный задержан по подозрению в убийстве сына

03.11.2023 17:07

Анонсы событий и мероприятий на 4 ноября, День народного единства

03.11.2023 16:41

Забрала брата и ушла из дома: поиски исчезнувшей семилетней девочки из Челябинска в новом выпуске проекта «Вернувшиеся» на ТВ-3

03.11.2023 16:33

В выходные в Челябинской области установится сухая погода со знаком «плюс»

03.11.2023 16:31

Бывший замглавы Челябинска останется под домашним арестом до весны 2024 года

03.11.2023 15:55

В семи городах Челябинской области наступит режим «черного неба»

03.11.2023 15:47

Алексей Текслер поручил усилить темпы ремонта врачебной амбулатории Травников

03.11.2023 15:43

Челябинцы вошли в историю советской фотографии

03.11.2023 15:38

Брединский хлеб, молоко от чебаркульских коров и благоустройство по-кизильски

03.11.2023 15:32

В фестивале «Хворостовский» принял участие солист челябинского оперного театра

03.11.2023 15:08

Челябинских водителей предупредили о затрудненном движении на Энтузиастов – Витебской

03.11.2023 14:12

Челябинская спортшкола олимпийского резерва получила новые мишени и пули

03.11.2023 13:29

Копейск будет обслуживать общественный транспорт только регулируемого тарифа

03.11.2023 13:19

Какой популярный маршрут грузоперевозок из России в СНГ

03.11.2023 12:59

Шаман исполнит в Челябинске свои самые патриотичные хиты