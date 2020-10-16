Муниципалитеты Челябинской области, где выявлено больше случаев и наибольший прирост ковида

Наибольший прирост заболевших коронавирусной инфекцией за последние сутки отмечен в пяти муниципальных образованиях Челябинской области

«Процент прироста за последние сутки наиболее высокий в следующих муниципальных образованиях: Копейский городской округ – 3,53; Коркинский район – 2,5; Пластовский район – 2,47; Ашинский район – 1,92; Снежинский городской округ – 1,89», - сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на заседании оперативного штаба по профилактике ОРВИ и гриппа, которое провел губернатор Алексей Текслер.

Наибольшее количество выявленных случаев коронавируса выявлено в Челябинске (7 тысяч 713), Магнитогорске (2 тысячи 241), Миассе (1 тысяча 294), Златоусте (889), Копейске (624).

В пяти территориях количество заболевших меньше, но отмечается достаточно высокий коэффициент распространения инфекции (Rt). Это Катав-Ивановский район (5,5), Южноуралький городской округ (5,0), Еткульский район (2,5), Снежинский городской округ (2,5) и Варненский район (2). В среднем по области этот показатель равен 1,1. Если он больше единицы, значит идет распространение инфекции.

«Среди других субъектов Российской Федерации Челябинская область занимает 16 место по количеству заболевших новой коронавирусной инфекции COVID-19 при условии, что Челябинская область занимает 9 место по численности населения по состоянию на 1 января 2020 года», - подчеркнула Ирина Гехт.

С начала пандемии в регионе лабораторно подтвержден коронавирус у 18 тысяч 182 человек (в России – у 1,326 миллиона). Процент прироста – 0,57 % (1,05% - РФ). На сегодня в больницах получают лечение три тысячи 748 инфицированных, наблюдаются амбулаторно – 2 тысячи 984 человека.

«В настоящее время не отмечается больших очагов на производствах и медицинских организациях, организация работы крупных учреждений социального и производственного блоков налажена в соответствии с требованиями санитарных правил, - отметила Ирина Альфредовна. - Выявляется очаговость заболевания в небольших производственных коллективах и семейные очаги».