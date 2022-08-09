Муниципалитеты Челябинской области начали получать представления прокуратуры из-за некачественной воды

После проверки Общероссийского народного фронта (ОНФ) муниципалитеты Челябинской области начали получать прокурорские представления из-за некачественной воды. Они внесены ответственным лицам Красноармейского и Саткинского районов.

Как сообщили в надзорном ведомстве, прокуратура потребовала принять меры по приведению качества питьевой воды в соответствие с СанПиН в поселке Петровский, где без регулярного и качественного водоснабжения десятки квартир остаются уже год. В обращении к правоохранителям представители президентского движения назвали поселок Петровский «рекордсменом» по продолжительности вынужденной засухи, а управляющую компанию «Стройгарант» – бездействующей. Если же вода все же появляется (что происходит в основном перед проверками), то качество ее оставляет желать лучшего. По итогам проверки должностное лицо «Стройгаранта» привлечено к дисциплинарной ответственности за нарушение закона.

«Аналогичная проблема – в городе Бакале. Ранее жители сообщили представителям Народного фронта, что из кранов в их домах течет вода коричневого цвета с неприятным запахом. После вмешательства общественников по поручению городской прокуратуры Роспотребнадзор провел лабораторные исследования питьевой жидкости и подтвердил, что она не соответствует установленным нормативам. В данном случае представление получил руководитель местного МУП «Водоканал», в отношении директора готовится возбуждение дела об административном правонарушении», - сообщили в ОНФ.

После получения представления в организации собрали оперативное совещание и пообещали, что устранят нарушения, обеспечив жителям качественную воду.