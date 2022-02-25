МВД призывает россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях.

Информация о распространяемых во всемирной паутине призывах к проведению в ряде субъектов РФ несанкционированных публичных мероприятиях поступает в территориальные органы министерства внутренних дел Российской Федерации, где отмечается, что подразделения МВД России и других правоохранительных органов полностью контролируют обстановку на территории страны и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка.

«Кроме того, напоминаем, что в регионах Российской Федерации продолжают действовать ограничительные меры, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе касающиеся проведения публичных мероприятий. МВД России заявляет, что любые провокационные действия, агрессия в отношении сотрудников полиции, невыполнение их законных требований будут незамедлительно пресечены. Лица, совершившие подобные правонарушения, будут задержаны и привлечены к ответственности», - говорит официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД России призывает людей соблюдать спокойствие и воздержаться от участия в несогласованных акциях, не поддаваясь на призывы к противозаконным действиям.

«Предостерегите от участия в несанкционированных мероприятиях своих несовершеннолетних родственников и знакомых. Проявите благоразумие и не ставьте под угрозу свою безопасность», - сказала Ирина Волк.