25.02.2022
МВД призывает россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях
25.02.2022
В Челябинске попала в ДТП скорая, которая везла в ожоговый центр пострадавшего при взрыве саткинца
25.02.2022
Матч Евролиги по водному поло в Челябинске 26 февраля не состоится
25.02.2022
Россиян попросили отложить поездки на юг
25.02.2022
Челябинский аэропорт передумал отменять рейсы в Сочи
25.02.2022
Зеленский назвал число убитых украинцев в первый день российской спецоперации
МВД призывает россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях
05.09.2017
В Челябинске задержана сладкая парочка, торговашая съемными квартирами
14.08.2017
В Челябинской области изъято десять килограммов наркотиков на семь уголовных дел
21.10.2016
Опять хищения на миллиард: в Подмосковье задержан глава "Корпорации развития"
26.07.2016
В Челябинской области силовики изъяли 100 тысяч бутылок контрафактного алкоголя
Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе
24.02.2022
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022
Алексей Текслер дал поручения по приему беженцев из ДНР и ЛНР в Челябинской области
22.02.2022
URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями
21.02.2022
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022