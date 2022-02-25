МВД призывает россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях.

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  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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25.02.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Евросоюз запретит продажу самолётов и оборудования российским авиакомпаниям. Об этом сегодня, 25
Ситуация на Украине
Ситуация на Украине
25.02.2022

ЕС отказался продавать самолёты и оборудование российским авиакомпаниям
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области освободят от уплаты налога на имущество инвесторов строительства крупных сп
25.02.2022

В Челябинской области обнулят налог для инвесторов строительства крупных объектов спорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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25.02.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.02.2022

В Челябинске попала в ДТП скорая, которая везла в ожоговый центр пострадавшего при взрыве саткинца
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.02.2022

Матч Евролиги по водному поло в Челябинске 26 февраля не состоится
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.02.2022

Россиян попросили отложить поездки на юг
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.02.2022

Челябинский аэропорт передумал отменять рейсы в Сочи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.02.2022

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МВД России
Ирина Волк
Общество
25.02.2022 11:42

МВД призывает россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях

МВД призывает россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях.

Информация о распространяемых во всемирной паутине призывах к проведению в ряде субъектов РФ несанкционированных публичных мероприятиях поступает в территориальные органы министерства внутренних дел Российской Федерации, где отмечается, что подразделения МВД России и других правоохранительных органов полностью контролируют обстановку на территории страны и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка.

«Кроме того, напоминаем, что в регионах Российской Федерации продолжают действовать ограничительные меры, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе касающиеся проведения публичных мероприятий. МВД России заявляет, что любые провокационные действия, агрессия в отношении сотрудников полиции, невыполнение их законных требований будут незамедлительно пресечены. Лица, совершившие подобные правонарушения, будут задержаны и привлечены к ответственности», - говорит официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД России призывает людей соблюдать спокойствие и воздержаться от участия в несогласованных акциях, не поддаваясь на призывы к противозаконным действиям.

«Предостерегите от участия в несанкционированных мероприятиях своих несовершеннолетних родственников и знакомых. Проявите благоразумие и не ставьте под угрозу свою безопасность», - сказала Ирина Волк.

МВД России
Ирина Волк
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
США ввели ограничения на операции в долларах, евро, фунтах и иенах для российского
Ситуация на Украине
Ситуация на Украине
25.02.2022

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В Челябинске вчера, 25 февраля, в заочном формате прошли общественные слушания по проекту метротр
25.02.2022

В Челябинске прошли общественные слушания по метротраму: живого общения не получилось
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Евросоюз запретит продажу самолётов и оборудования российским авиакомпаниям. Об этом сегодня, 25
Ситуация на Украине
Ситуация на Украине
25.02.2022

ЕС отказался продавать самолёты и оборудование российским авиакомпаниям
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области освободят от уплаты налога на имущество инвесторов строительства крупных сп
25.02.2022

В Челябинской области обнулят налог для инвесторов строительства крупных объектов спорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Великобритания ввела санкции против России после начала военной спецоперации на Донбассе. Об этом
Ситуация на Украине
Ситуация на Украине
25.02.2022

Санкции Великобритании: «Аэрофлот», экспорт технологий, заморозка активов ВТБ
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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25.02.2022 11:42

МВД призывает россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях

25.02.2022 11:07

В Челябинске попала в ДТП скорая, которая везла в ожоговый центр пострадавшего при взрыве саткинца

25.02.2022 10:52

Матч Евролиги по водному поло в Челябинске 26 февраля не состоится

25.02.2022 10:44

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25.02.2022 10:03

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25.02.2022 09:53

Челябинский аэропорт передумал отменять рейсы в Сочи

25.02.2022 09:49

Зеленский назвал число убитых украинцев в первый день российской спецоперации

25.02.2022 09:41

Сбербанк, попавший под санкции США, продолжает работать в обычном режиме

25.02.2022 09:35

В Челябинске прошли общественные слушания по метротраму: живого общения не получилось

25.02.2022 09:25

ЕС отказался продавать самолёты и оборудование российским авиакомпаниям

25.02.2022 09:19

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22.02.2022 18:32

Анонсы событий и мероприятий на 23 февраля

22.02.2022 18:17

Алексей Текслер поручил проработать возможности списания части недостроев

22.02.2022 17:48

Германия приостанавливает сертификацию «Северного потока-2»

22.02.2022 17:05

Текслер – о реконструкции школы в Айлино: Я сроки переносить больше не буду

22.02.2022 16:57

Дмитрий Песков и МИД России разошлись в вопросе границ республик Донбасса

22.02.2022 16:32

В челябинском поселке Сухомесово строят жизненно необходимый для его жителей водовод

22.02.2022 16:20

Россиянам разрешили выбрасывать бытовую технику в мусорные баки

22.02.2022 16:14

В Челябинской области стартует Всероссийская зимняя Универсиада