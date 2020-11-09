Мякуш: Без победы на идеологическом фронте не было бы побед на полях сражений и в тылу

Выставка «Третий фронт Великой Отечественной: агитация и пропаганда» была развернута в Законодательном Собрании Челябинской области.

Экспозиция подготовлена Объединенным государственным архивом региона и посвящена 75-летию Великой Победы.

«Можно сказать так: это 75 лет гордости за мужество, проявленное воинами на полях сражений и за подвиги, совершенные в тылу. Мы обязаны сохранить, пронести через свою жизнь, передать будущим поколениям память о том времени», – отметил председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш.

В годы Великой Отечественной войны идеологическую борьбу называли третьим фронтом, напоминает автор экспозиции, главный археограф ОГАЧО Галина Кибиткина. Первый фронт - это театр боевых действий, второй - битва в тылу, третий - бой за сознание людей. Для советской идеологической системы этот фронт был главным.

«Выставка «Третий фронт Великой Отечественной: агитация и пропаганда» заставляет еще раз посмотреть через архивные документы и фотографии на события военного времени. Она рассказывает нам о третьем фронте – идеологическом. Без победы на этом фронте не было бы побед на полях сражений и в тылу», - отмечает Владимир Мякуш.

Используя инструменты агитации и пропаганды, бойцы третьего фронта воодушевляли воинов на ратный подвиг, а тружеников тыла – на ударный труд. Среди агитационных материалов особой популярностью в годы войны пользовались «Боевые киносборники», широкое распространение получили плакаты и листовки. На первом стенде выставки опубликован самый известный из военных плакатов – «Родина-мать зовет!». Можно сказать так: он бьет прямо в цель: молодые парни, не раздумывая шли воевать, а матери, сжав сердце, провожали их на фронт, ведь Родина – тоже мать.

Материалы выставки расположены на девяти стендах. На одном показаны элементы наглядной агитации на улицах и заводах – это знаменитые плакаты-листовки, которыми были украшены проходные заводов, места массового скопления людей. На следующем стенде выставки под заголовком «Агитация на фронте и в тылу» представлены советские плакаты времен войны. Они, действительно, были важнейшим средством массовой агитации, действуя наравне с кино, газетами, радио.

«Кино и театр в годы Великой Отечественной играли огромную роль», – напоминают на стенде, который носит название «Музы не молчали». Здесь представлена информация о ставших знаменитыми художественных фильмах, снятых в военное время. Кроме того, жители Челябинска имели возможность смотреть спектакли Малого театра, который находился здесь в эвакуации.

В фондах Объединенного государственного архива Челябинской области сохранилось немало рисунков детей военного времени – именно они представлены на стенде «Отечественная война в детском творчестве».

«Книга жила, книга сражалась» – следующий раздел выставки. В военное время число выпускаемых книг сократилось в три раза. Обстановка военного времени наложила печать и на оформление книжной продукции. Книги печатались на грубой серой бумаге, почти без иллюстраций, твердые переплеты часто заменялись мягкой обложкой.

Практически в каждом цехе завода была своя стенгазета, которая помогала рабочим выжить и призывала работать производительнее. Образцы стенгазет можно увидеть на стенде «Цеховые стенгазеты».

Еще один раздел выставки посвящен инструментам пропаганды в оформлении документов. В качестве примера взят уникальный документ «Рапорт товарищу И.В. Сталину от большевиков Челябинской области», датированный 1944 годом. Над его созданием трудилось не менее сотни авторов, а на 54 листах размещена информация о результатах работы оборонных заводов.

На последнем стенде выставки рассказывается о печатной продукции малой формы. В военное время самым популярным видом связи стала почтовая карточка-открытка с картинкой на лицевой стороне и оборотной стороной для открытого письма. Темы оформления открыток были самые разные: плакат патриотической направленности, рисунок с героическим сюжетом, репродукция картины, сатирическое изображение.

Спикер областного парламента поблагодарил сотрудников архивной службы Челябинской области за многолетнее сотрудничество в реализации совместных проектов: «С Объединенным государственным архивом Челябинской области только в этом году мы реализовали несколько проектов – на страницах газеты «Парламентская неделя» под рубрикой «75 лет Великой Победы» вышла серия публикаций. К 100-летию отечественного танкостроения архивисты подготовили публикации о вкладе Южного Урала в организацию производства танков. Только Челябинск, легендарный Танкоград, дал фронту 18 тысяч танков, более 48 тысяч танковых моторов. Танкоградцы разработали и поставили на серийное производство 13 типов боевых машин и шесть видов танковых двигателей».

Подготовка выставки проведена силами сотрудников Объединенного государственного архива Челябинской области: они выявлены наиболее интересные и зрелищные документы и фотографии, осуществили дизайнерское оформление стендов.