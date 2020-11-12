На безопасность сибиреязвенных захоронений в Челябинской области выделено 45,5 миллиона рублей

На обустройство и охрану сибиреязвенных захоронений из бюджета Челябинской области выделено 45,5 миллиона рублей.

Из 17 сибиреязвенных захоронений, расположенных на территории Челябинской области, пять обустроены в соответствии с требованиями законодательства, сообщает пресс-центр Минсельхоза Челябинской области.

Остальные до конца 2021 года поэтапно приведут в порядок.

Управлением Россельхознадзора по Челябинской области была распространена информация о том, что якобы только одно сибиреязвенное захоронение соответствует предъявляемым нормам, затем, что четыре всё-таки соответствуют. По мнению экспертов Минсельхоза и ветврачаей районных ветстанций, проверивших состояние сибиреязвенных захоронений животных, опасения, которые высказывают инспекторы управления Россельхознадзора по Челябинской области, сильно преувеличенны.

Кадастровые работы с захоронениями этого типа, которые после исчезновения колхозов и совхозов оказались бесхозными, начались ещё в августе 2017 года.

Мощным толчком к узакониванию объектов и приведению их в надлежащий вид стало распоряжение Правительства Челябинской области № 425-рп «О зачислении в государственную собственность Челябинской области недвижимого имущества», вышедшее в июне 2019 года. Благодаря этому 17 сибиреязвенных захоронений были переданы на праве оперативного управления областным государственным бюджетным учреждениям ветеринарии – ветеринарным станциям, которые продолжают с ними работу.

Помимо решения вопросов обустройства, осуществляется мониторинг безопасности захоронений: дважды в год отбираются пробы почвы и направляются на исследование в Увельскую ветлабораторию. Спор сибирской язвы ни на одном захоронении не выявлено. По словам начальника управления ветеринарии регионального минсельхоза Сергея Тузова, не менее важно обеспечить надежную охрану объектов, чтобы люди не подвергали себя риску. И уже заключаются договоры на оказание таких услуг, например, с вневедомственной охраной.