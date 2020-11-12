ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

На безопасность сибиреязвенных захоронений в Челябинской области выделено 45,5 миллиона рублей

Общество
Сегодня, 12:03
Размер текста

На обустройство и охрану сибиреязвенных захоронений из бюджета Челябинской области выделено 45,5 миллиона рублей.

Из 17 сибиреязвенных захоронений, расположенных на территории Челябинской области, пять обустроены в соответствии с требованиями законодательства, сообщает пресс-центр Минсельхоза Челябинской области.

Остальные до конца 2021 года поэтапно приведут в порядок.

Управлением Россельхознадзора по Челябинской области была распространена информация о том, что якобы только одно сибиреязвенное захоронение соответствует предъявляемым нормам, затем, что четыре всё-таки соответствуют. По мнению экспертов Минсельхоза и ветврачаей районных ветстанций, проверивших состояние сибиреязвенных захоронений животных, опасения, которые высказывают инспекторы управления Россельхознадзора по Челябинской области, сильно преувеличенны.

Кадастровые работы с захоронениями этого типа, которые после исчезновения колхозов и совхозов оказались бесхозными, начались ещё в августе 2017 года.

Мощным толчком к узакониванию объектов и приведению их в надлежащий вид стало распоряжение Правительства Челябинской области № 425-рп «О зачислении в государственную собственность Челябинской области недвижимого имущества», вышедшее в июне 2019 года. Благодаря этому 17 сибиреязвенных захоронений были переданы на праве оперативного управления областным государственным бюджетным учреждениям ветеринарии – ветеринарным станциям, которые продолжают с ними работу.

Помимо решения вопросов обустройства, осуществляется мониторинг безопасности захоронений: дважды в год отбираются пробы почвы и направляются на исследование в Увельскую ветлабораторию. Спор сибирской язвы ни на одном захоронении не выявлено. По словам начальника управления ветеринарии регионального минсельхоза Сергея Тузова, не менее важно обеспечить надежную охрану объектов, чтобы люди не подвергали себя риску. И уже заключаются договоры на оказание таких услуг, например, с вневедомственной охраной.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Сегодня, 11:36
В Челябинске планируют построить вторую очередь новой инфекционной больницы
Сегодня, 10:47
Эксперты ОНФ выявили системные проблемы в работе дорожных подрядчиков в Челябинске
Сегодня, 10:22
Лишь каждый десятый челябинец считает, что качество его жизни зависит от местной власти
Сегодня, 10:20
Текслер: Такие объекты, как Челябинская инфекционка, не возводились в регионе с советских времен
Вчера, 18:40
«Зеленый день» и море скидок: в Челябинске отпразднуют день рождения Сбербанка
Вчера, 17:40
Дольщикам проблемных домов в Челябинской области повезло, но не всем
Вчера, 17:03
Анонсы событий и мероприятий на 12 ноября
Вчера, 16:49
В Челябинске скончалась педиатр Валентина Глинкина
Вчера, 16:07
Новая инфекционка в Челябинске оперативно подключена к электросетям
Вчера, 16:04
Южноуральские пары стали реже жениться и реже разводиться
Общество
Сегодня, 10:20
Текслер: Такие объекты, как Челябинская инфекционка, не возводились в регионе с советских времен
Общество
Сегодня, 11:54
В Челябинской области может снова случиться мусорный коллапс
Новости
Сегодня, 12:04
Экономика
ВТБ снижает ставки по кредитам на автомобили с пробегом
Сегодня, 11:41
Общество
Южноуральские силовики отрабатывают совместные действия по пресечению теракта в Копейске
Сегодня, 11:34
Происшествия
Полицейский из Магнитогорска, попавшийся на краже продуктов из крупного супермаркета, отстранен от занимаемой должности
Сегодня, 10:22
Общество
Лишь каждый десятый челябинец считает, что качество его жизни зависит от местной власти
Вчера, 17:40
Общество
Дольщикам проблемных домов в Челябинской области повезло, но не всем
Материалы рубрики
Сегодня, 11:41
Общество
Южноуральские силовики отрабатывают совместные действия по пресечению теракта в Копейске
Сегодня, 10:22
Общество
Лишь каждый десятый челябинец считает, что качество его жизни зависит от местной власти
Вчера, 17:40
Общество
Дольщикам проблемных домов в Челябинской области повезло, но не всем
Вчера, 17:03
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 12 ноября
Вчера, 16:07
Общество
Новая инфекционка в Челябинске оперативно подключена к электросетям
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика