На челябинских улицах меняют освещение и латают дыры в асфальте

В Челябинске подходит к концу ямочный ремонт. Об этом сегодня, 12-го октября, сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

По его словам, за прошедшую неделю в областном центре в порядок привели 668 квадратных метров дорожного полотна. С начала сезона ямочный ремонт в Челябинске был произведен на площади, превышающей 66 тысяч «квадратов».

По программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонтные работы ведутся сегодня на восьми улицах южноуральской столицы. В центральной части Челябинска завершается благоустройство.

«На этой неделе благоустройство будет проводиться только на двух улицах. Это уже окончание работ», - отметил Максим Куляшов.

Кроме того, на 15-ти челябинских улицах в рамках программы «Реальные дела» ведется замена светильников, в том числе в частном секторе.

Продолжается в городе и строительство дорог - на участках улиц 250 лет Челябинску, Шмакова и Татищева, а также надземного пешеходного перехода по Свердловскому проспекту.

Подходят к концу строительные работы на Енисейской и ремонтные – на Строительной и на 2-м Западном проезде.