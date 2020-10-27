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На дорогах Челябинской области сохраняется сложная обстановка

Общество
Сегодня, 13:40
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области из-за неблагоприятных погодных условий сохраняется сложная обстановка на дорогах сохраняется сложная обстановка на дорогах федерального и регионального значения.

По данным миндортранса области, сложная дорожная обстановка сохраняется в восьми муниципальных районах: Чебаркульском, Еткульском, Каслинском, Красноармейском, Аргаяшском, Сосновском, Октябрьском, Кунашакском.

На территории этих муниципалитетов продолжается метель и сильный ветер. Вся дорожная техника сосредотачивается именно в этих направлениях, уточнили в министерстве. В настоящий момент на региональных дорогах работают 90 единиц техники.

На автодорогах федерального значения работало 136 единиц снегоуборочной техники: 81 комбинированная дорожная машина, 34 трактора и 21 погрузчик.

Как сообщает УпрДОр «Южный Урал», на всех участках производилась очистка покрытия и обочин автодорог, обработка проезжей части и транспортных развязок противогололедными материалами.

Кроме того, минувшей ночью с 22 часов в соседней, Курганской области были введены ограничения для движения пассажирского транспорта на федеральных, региональных и муниципальных дорогах. Это связано с выпадением большого количества снега, сильным ветром и ограниченной видимости.

Во избежание ДТП, просьба к водителям быть внимательными за рулем, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать разумный скоростной режим и не мешать работе спецтехники, задействованной на очистке автодорог.

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

Если у вас возникли сложности с проездом по дорогам регионального значения, звоните в круглосуточную диспетчерскую Миндортранса - 237-88-92.

О проблемах на дорогах Челябинска сообщать в круглосуточную диспетчерскую города - 8-951-771-73-25.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
УпрДор Южный Урал
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