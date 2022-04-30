На дороги Челябинска вывели мотовзвод

С наступлением теплых дней на дорогах Челябинска все чаще можно заметить двухколесный транспорт. Хотя мотосезон в этом году еще официально не открыт, но многие любители двухколесной техники уже сняли своих «железных коней» с консервации и вовсю пробуют, еще до конца не прогревшийся весенний асфальт.

В целях профилактики ДТП с участием мотоциклов, скутеров и мопедов, на дорогах города Челябинска, возобновил свою работу мотовзвод городской Госавтоинспекции. Как показал опыт прошлых мотосезонов, аварийность с участием мотоциклистов снижается, а транспортная дисциплина водителей мототранспорта повышается.

«В Челябинске специализированные мотоциклы ГИБДД оснащены всем необходимым для оперативной работы по надзору за дорожным движением. Техника имеет не только специальную окраску и проблесковые маяки с громкоговорящим устройством, но и оборудованы современными средствами спутниковой связи и позиционирования. Так же на мотоциклах смонтировано оборудование для фото-видефиксации правонарушений, а имеющаяся аптечка позволяет оказать первую доврачебную помощь пострадавшим на месте дорожно-транспортного происшествия», - рассказали в ГИБДД Челябинска.

Мотовзвод ГИБДД Челябинска отличается мобильностью и оперативностью прибытия на места дорожно-транспортных происшествий, к месту возникновения дорожных заторов и проведения распорядительно-регулировочных действий.

В прошлом году инспекторами мотовзвода были выявлены сотни нарушений правил, в том числе и водителями мототранспорта, от управления транспортом отстранены десятки водителей в состоянии опьянения.