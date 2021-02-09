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В Челябинской области число привитых от ковида за неделю выросло в два раза

На этой неделе в Челябинскую область поступит еще 27 тысяч доз вакцины от ковида

Челябинская область ожидает на этой неделе поступление новой партии вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт, уже получено подтверждение о поступлении на этой неделе новой партии вакцины от коронавируса - порядка 27 тысяч доз.

«Если говорить об общем объеме вакцины, который поступил в регион, то на прошлой неделе пришла самая большая партия - это 34 тысячи 650 вакцин», - уточнила Ирина Гехт. Из поступившей партии более половины из нее уже проставлено.

Напомним, в январе регион получил меньше доз, чем планировалось – пришло 14 тысяч 400 доз вакцины из планируемых 55 тысяч 600 доз.

Всего на данный момент в регион поступило 60 тысяч 850 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Плюс в сентябре была пилотная партия - 42 дозы.

В 2021 году в Челябинской области планируют привить от коронавирусной инфекции более 1,6 миллиона жителей – это 60 процентов от взрослого населения региона.

Ирина Альфредовна уточнила, что в приоритете на вакцинацию от коронавирусной инфекции остаются жители 60 лет и старше. «Активность проявляют и предприятия. На предприятия, имеющие холодильное оборудование, отгружают вакцину», - отметила первый замглавы региона.

Ранее инфекционист рассказала южноуральцам, как лучше подготовиться к вакцинации, какие есть противопоказания, какие могут быть последствия после прививки и можно ли поставить только один компонент препарата. Кроме того, жителям пояснили, заразен ли человек в первые недели после прививки и нужно ли опасаться общения с ним.