На главном ледовом городке Челябинска сегодня многолюдно

В первый день нового года на главном ледовом городке Челябинска было многолюдно. Гостей развлекали самодеятельные артисты песнями, танцами, конкурсами. Побывал здесь и губернатор Челябинской области Алексей Текслер с семьей.

«Первый день нового года по традиции вместе с семьей проводим в челябинском ледовом городке. Сегодня морозно, но для активного отдыха это не помеха. Детям очень нравится! Всех с наступившим Новым годом и хороших праздничных дней», – написал он в своем телеграм-канале.