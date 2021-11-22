На главной площади Челябинска «вырастет» сказочный лес со светящимися деревьями и царством Кощея

На площади Революции Челябинска начали возводить новогодний ледовый городок.

Как сообщает управление культуры, территория будущего сказочного леса (такова тематика нынешнего городка) уже огорожена. Начат завоз оборудования.

Администрация Челябинска просит жителей заранее планировать маршрут передвижения в районе главной площади областного центра.

Увидеть, как будет выглядеть зимнее пространство в самом сердце южноуральской столицы, горожане могут уже сейчас - управление культуры опубликовало проект «Сказочного леса» в своем сообществе в ВКонтакте.

Зимний городок в этом году обещает получиться по-настоящему волшебным. В нем будут сверкать и переливаться «Ромашки» (светодиодные конструкции) и два десятка деревьев, гуляя среди которых можно будет попасть в царство Кощея Бессмертного и лабиринт Жар-птицы, увидеть сороку-белобоку, Машу и Медведя, сестрицу Аленушку и братца Иванушку, Репку, Царевну-лягушку, Василису Премудрую и кота Баюна, трех богатырей и теремок (это все скульптурные композиции изо льда). Конечно же, традиционно центральными фигурами городка будут Дед Мороз и Снегурочка. И, безусловно, красавица-ель.

Согласно проекту, на площади Революции установят скамейки и урны, биотуалеты, ярмарочные павильоны, обустроят фотозону и создадут ледяное панно «Символ года». Осветят пространство вокруг столбы с подсветкой внутри городка.

Юные челябинцы смогут прокатиться с ветерком с двух больших горок под названием «Терем», насладиться катанием на горке «Змей Горыныч» и на двухскатной горке средних размеров, побегать по игровому комплексу-лабиринту «Дремучий лес», посидеть на ледяном троне и сфотографироваться рядом с камнем-указателем.

Возводить сказочный лес на площади Революции будет компании ООО «Уральский лед», предложившая минимальную цену в размере восьми миллионов 457-ми тысяч рублей и выигравшая аукцион.

Напомним, данная компания – из Екатеринбурга. Она уже строила ледовые городки на главной площади Челябинска, и весьма успешно.