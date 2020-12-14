На Ленинградскому мосту в Челябинске обустраивают временный пешеходный переход

В Челябинске на закрытом на реконструкцию Ленинградском мосту обустраивают временный пешеходный переход.
Как сообщается сегодня, 14-го декабря, в телеграм-канале городского комитета дорожного хозяйства, в настоящее время на мосту через реку Миасс (по проспекту Победы) завершено бетонирование седьмой буронабивной сваи на опоре №4.
«Также на данный момент на Ленинградском мосту ведется отсыпка грунта для устройства технологического проезда и временного пешеходного перехода», - рассказали в комитете дорожного хозяйства Челябинска.
До конца 2020-го года планируется пробурить и забетонировать еще три сваи и завершить работы по монтажу временного моста.
«Основные работы по реконструкции начнутся после демонтажа мостового сооружения в мае 2021-го года», - уточнили в КДХ города.
Напомним, пешеходы перестали ходить по Ленинградскому мосту с 16-го ноября, когда на путепроводе начались масштабные работы.
Дорога пешим участники движения теперь закрыта на участке от улицы Болейко до Российской (по южной стороне моста).
Реконструкцией путепровода занимается подрядчик из Башкортостана – компания «Уралмостострой».
Контракт с начальной стоимостью 998 миллионов 607 тысяч рублей был заключен с заказчиком – комитетом дорожного хозяйства Челябинска – шестого ноября.
Согласно условиям контракта, реконструкция Ленинградского моста продлится до конца 2022-го года.