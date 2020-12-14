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На Ленинградскому мосту в Челябинске обустраивают временный пешеходный переход

В Челябинске на закрытом на реконструкцию Ленинградском мосту обустраивают временный пешеходный переход.

Как сообщается сегодня, 14-го декабря, в телеграм-канале городского комитета дорожного хозяйства, в настоящее время на мосту через реку Миасс (по проспекту Победы) завершено бетонирование седьмой буронабивной сваи на опоре №4.

«Также на данный момент на Ленинградском мосту ведется отсыпка грунта для устройства технологического проезда и временного пешеходного перехода», - рассказали в комитете дорожного хозяйства Челябинска.

До конца 2020-го года планируется пробурить и забетонировать еще три сваи и завершить работы по монтажу временного моста.

«Основные работы по реконструкции начнутся после демонтажа мостового сооружения в мае 2021-го года», - уточнили в КДХ города.

Напомним, пешеходы перестали ходить по Ленинградскому мосту с 16-го ноября, когда на путепроводе начались масштабные работы.

Дорога пешим участники движения теперь закрыта на участке от улицы Болейко до Российской (по южной стороне моста).

Реконструкцией путепровода занимается подрядчик из Башкортостана – компания «Уралмостострой».

Контракт с начальной стоимостью 998 миллионов 607 тысяч рублей был заключен с заказчиком – комитетом дорожного хозяйства Челябинска – шестого ноября.

Согласно условиям контракта, реконструкция Ленинградского моста продлится до конца 2022-го года.