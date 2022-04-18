На перекресток Доватора и Воровского в Челябинске вернулись незаконные торговцы

На перекресток улиц Доватора и Воровского в Челябинске вернулась незаконная торговля.

О том, что этот развал снова возник в центре города, на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 18-го апреля, заявила глава города Наталья Котова, которая в выходные дни (и в субботу, и в воскресенье) проезжала мимо и лично видела там торговцев.

Градоначальница спросила своего заместителя, руководителя аппарата администрации Челябинска Валерия Смирнова, который отчитывался о рейдах по пресечению незаконной торговли, почему он ничего не сказал про развал на Доватора.

«Вы его не видите? Проверки проводите в других частях города, а в Центральном районе не проводите?» - спросила его Наталья Котова.

«Проводим, видим», - отрапортовал Валерий Смирнов.

По его словам, на прошлой неделе – в соответствии с поручением мэра по пресечению фактов нелегальной торговли – в Челябинске традиционно проводились рейдовые мероприятия, в результате которых было составлено 12 протоколов и выявлено 97 незаконных ларьков. Административной комиссией за незаконную торговлю было выписано 13 штрафов.

Внимание главы Центрального района Виктора Ереклинцева Наталья Котова обратила на несанкционированную торговлю на пересечении улицы Воровского и Худякова, напротив сквера имени Андреевского.

«Проблема давнишняя, - согласился Виктор Ереклинцев. – Мы пытались ее решить, минимизировать. В прошлом году установили там 12 навесов для торговли садоводов и пенсионеров, но их не хватает. Продолжаем решать вопрос. В том числе в прошлом году установили там два биотуалета, потому что было очень много жалоб от жителей близлежащих домов. В результате по пожеланиям и убедительным просьбам всех, кто пользуется навесами, оставили их на круглый год».