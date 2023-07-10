На проспекте Ленина в Челябинске уложили асфальт и готовятся к нанесению разметки

Председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Николай Кожевников сообщил о завершении работ по устройству покрытия проезжей части по проспекту Ленина – на участке от Героев Танкограда до Цвиллинга.

«На этой неделе приступаем к нанесению здесь дорожной разметки», - сообщил Николай Кожевников.

Он отметил, что в рамках проекта «Дорожный рывок» работы ведутся на 20 объектах улично-дорожной сети южноуральской столицы. Подрядные организации выполняют условия контрактов, работы идут в соответствии с графиками.

В высокой степени готовности находятся работы по улице Сталеваров - объект готовят к сдаче.

«На этой неделе приступаем к работам по уширению проезжей части на пересечении улицы Самохина и 1-й Эльтонской. В рамках контракта здесь также будут установлены новые остановочные комплексы», - рассказал Николай Кожевников.

Также председатель КДХ напомнил, что в связи с ремонтом теплосетей ограничено движение по Свердловскому проспекту от улицы Калинина до Работниц, а по улице 60-летия Октября в районе пересечения со Сталеваров и по улице Косарева в районе пересечения с Братьев Кашириных - движение закрыто.

Продолжается ремонт трамвайных путей, в связи с чем ограничено движение по шоссе Металлургов, улице Цвиллинга и проспекту Победы.

«Прошу водителей Челябинска учитывать вводимые ограничения на дорогах города и отнестись к ним с пониманием», - сказал Николай Кожевников.