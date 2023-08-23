На радиохимическом заводе «Маяка» ликвидируют объекты советского ядерного наследия

На ПО «Маяк» (Озерск, Челябинская область) ведется плановая работа по выводу из эксплуатации объектов советского ядерного наследия.

В 2023 году предприятие перешло к ликвидации на радиохимическом заводе сложных и больших по объему объектов – первой котельной и части комплекса по хранению жидких радиоактивных отходов.

При демонтаже таких зданий и сооружений в непростых радиационных условиях применяются дистанционно управляемые машины и механизмы, которые позволяют безопасно выполнять работы. Ликвидация здания котельной уже выходит на финишную прямую.

На территории радиохимического завода ведутся крупномасштабные работы по ликвидации объектов ядерного наследия на месте комплекса «С», который эксплуатировался вплоть до аварии 1957 года. Комплекс включал пять зданий, в каждом располагалось от четырех до 20 «банок» – емкостей, в которых хранились радиоактивные отходы. После проведения комплексного инженерно-радиационного обследования был разработан проект, проведена его экспертиза, разработан план по выводу зданий из эксплуатации.

«На здании котельной для резки и загрузки металла работает роботизированный комплекс. Новая специализированная техника – собственность «Маяка», увеличила скорость вывода из эксплуатации объектов ядерного наследия в десятки раз, – рассказал заместитель начальника службы экологии по производству Дмитрий Соловьев. - На бывшем комплексе «С» задействована практически вся наша техника: самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, гидромолоты. План работ на площадке радиохимического завода очень напряженный, объем – огромный».

Как сообщил заместитель начальника ПТО – начальник группы по обращению с радиоактивными отходами и лицензированию деятельности радиохимического завода Руслан Халиуллин, сейчас идет демонтаж технологических коммуникаций комплекса «С».

«Все перекрытия сделаны из монолитного «сталинского» железобетона с огромным количеством арматуры. Но служба экологии справляется с задачей. В этом году мы должны добраться до емкостей-хранилищ, чтобы затем их утилизировать, а также заняться демонтажом зданий», - отметил Руслан Халиуллин.

«Ждут своей очереди на других площадках остановленные здания и сооружения, пункты хранения радиоактивных отходов, промышленные уран-графитовые реакторы и специальные промышленные водоемы. Всего на предприятии около 200 объектов, по которым нужно принимать решение, – подчеркнул заместитель главного инженера ПО «Маяк» – начальник службы экологии Павел Андронников. – Задачи, которые поставило руководство «Маяка» перед подразделениями, участвующими в процессе вывода из эксплуатации объектов советского ядерного наследия, серьезные и ответственные. Например, все работы по выводу из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов надо проводить без привлечения сторонних организаций, а силами только специалистов «Маяка»».

Как сообщает информационная служба ФГУП «ПО «Маяк», существует несколько вариантов того, как безопасно поступить с наследием прошлого. Сценарии определяются общей концепцией подхода к проблеме и обусловлены тремя видами рисков: облучение персонала, финансовые и дозовые, в том числе на экологию и население. При сравнении всех трех рисков выбирается наилучший вариант: это отложенный демонтаж объекта, либо немедленный демонтаж, либо же захоронение здания или сооружения на месте.

На «Маяке» практически все здания и сооружения ядерного наследия будут полностью ликвидированы. Как подчеркнул Павел Андронников, на предприятии в отношении основного количества зданий и сооружений ядерного наследия выбран вариант полной ликвидации. Ежегодная положительная динамика в решении проблемы вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов на ПО «Маяк» не раз была высоко оценена руководством Росатома.

СПРАВКА

Работы по выводу из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов ведутся на ПО «Маяк» с 2017 года в рамках федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года». В 2022 году на предприятии завершены работы по ликвидации семи объектов советского ядерного наследия и реабилитированы прилегающие к этим зданиям территории. Пять объектов ликвидировано на радиохимическом заводе, по одному – на реакторном и химико-металлургическом заводах. Реабилитация территорий на «Маяке» в 2022 году выполнена на площади 43 гектара. Всего же с 2017 года на предприятии реабилитировано 182 тысячи квадратных метров территорий, проведено комплексное инженерно-радиационное обследование 24 объектов, выведено из эксплуатации 16 объектов.

Вывод из эксплуатации – завершающая стадия жизненного цикла ядерно и радиационно опасных объектов, которая следует за прекращением их деятельности по проектному назначению и нацелена на достижение оптимального конечного состояния объектов в целях полного или частичного их освобождения из-под регулирующего контроля.