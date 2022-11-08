На сцене благотворительного вечера Добрые сердца выступят известные люди региона, а федеральные звезды приглашают челябинцев его посетить

VIII благотворительный вечер Добрые сердца, который проводит фонд Родная, состоится в среду 9 ноября в 18.30 в Radisson Blu Hotel Челябинск.

Это ежегодное мероприятие, культурное событие, которое становится ярче, теплее с каждым годом. На сцене в новом для себя амплуа выступают политики, предприниматели, общественные деятели. В этом году готовность выступить с творческим номером в целях благотворительности выразила общественный деятель, основатель Фонда 2020 Ирина Текслер. Решились выйти на сцену и сенатор Маргарита Павлова, министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина с коллегами из министерства, Уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова, предприниматель Константин Жаботинский. На репетициях они уже восхитили режиссера Ларису Сазонову своими талантами.

Звезды пригласили челябинцев посетить благотворительный вечер Добрые сердца. Космонавт-испытатель Сергей Рязанский, народная артистка России Ольга Прокофьева, широко известная по сериалу «Моя прекрасная няня», звезда ситкома «Саша + Маша» Елена Бирюкова, шоу Уральские пельмени опубликовали видеообращения к жителям Челябинска и передали призы, которые будут разыграны среди гостей Вечера. Также там разыграют корону Миссис России, книгу с автографом Марины Влади и ценные сертификаты от партнеров.

«Счастье делиться возможностью!» – девиз проекта. Наталья Баскова, президент фонда Родная, председатель Союза женщин Челябинской области: «Такой формат предполагает придание значимости благотворительной деятельности жителей города. И со стороны известных, деловых людей это знак того, что они поддерживают благотворительность».

Попасть на Вечер может любой желающий, если сделает благотворительный взнос от 10 тысяч рублей. Все собранные средства будут направлены в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями. На Вечере расскажут о нескольких семьях, которые борются за здоровье своих детей, и о необходимых мерах поддержки. Кроме детей из Челябинской области организаторы сделали героем Вечера 10-летнего мальчика из города Ясиноватая ДНР, которому необходимо лечение.

Что будет на вечере Добрые сердца 2022 и как перечислить взнос за участие: https://vk.com/@fondrodnaya-dobrye-serdca Вся информация по тел. 700-24-06.

Мероприятие организовано при участии Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала. Фонд Родная также благодарит партнёров: Бальнеологический курорт Uvildy Wellness Clinic, Radisson Blu Hotel, завод «Гидрокомплект», компанию «Лидер», Студию пола Creative floor, Челябинский трубопрокатный завод, сеть стоматологических клиник «Гранд Успех», сеть бутиков XXI век, кредитный потребительский кооператив «Урал-Финанс», Строительную компанию «Доступное жилье», Дом моды «Фортуна», Центр пищевой индустрии «Ариант», сеть цветочных бутиков «Цветочка», агентство приключений «Три О».