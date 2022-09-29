В Челябинске ожидается доброе событие осени от фонда «Родная»

Челябинский региональный фонд «Родная» в ноябре проведет VIII благотворительный вечер «Добрые сердца». Накануне на встрече со СМИ спикеры рассказали о мероприятии, приоткрыв некоторые тайны события.

Вечер «Добрые сердца» – один из креативных форматов вовлечения в благотворительность. Это культурное событие Челябинска становится ярче, теплее с каждым годом. Его не хочется пропускать. На сцену с творческими номерами в новом для себя амплуа выходят известные в регионе и стране политики, предприниматели, общественные деятели. В этот раз готовность выступить с творческим номером в целях благотворительности выразила и общественный деятель, основатель Фонда 2020 Ирина Текслер.

Фонд «Родная» с 2011 года помогает тяжелобольным детям в оплате дорогостоящих лекарств, медицинской техники и реабилитационных процедур. Более 1000 детей за эти годы получили поддержку. Вечер «Добрые сердца» в этом году тоже пройдет в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями. На нем будет рассказано о семьях, которые борются за здоровье своих детей, и о необходимых мерах поддержки. Если собранная сумма окажется больше планируемой, фонд «Родная» расскажет, на помощь каким детям еще направлены средства.

Президент фонда «Родная» Наталья Баскова отметила: «Благотворительность – показатель развития общества. Какие бы ни были времена –она остается островком надежды для тех, кому нужна поддержка, и приложением доброй силы для тех, у кого добрые сердца».

В этом году проект реализуется при участии Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

На вечере традиционно разыгрываются в лотерею и выставляются на аукцион лоты, предоставленные звездами. На пресс-конференции показали первые из них. На этот раз один из ярких лотов подготовила команда «Уральских пельменей», которая призвала к участию в вечере Добрые сердца и подписали футболку для того единственного человека, который приобретет их лот. Также благотворителю «Уральские пельмени» подарят два билета на концерт в рамках новогодней программы «Чудеса на гаражах» в Екатеринбурге.

Будут и другие лоты от знаменитостей. Приобретение лота – знак того, что люди, его предоставившие и получившие – на одной волне в общем добром деле.

К участию в вечере организаторы приглашают социально-ответственный бизнес и частных лиц, готовых оказать конкретную помощь подопечным фонда «Родная» и внести вклад в развитие благотворительности. Для участия в вечере нужно перечислить благотворительный взнос от 10 тысяч рублей в адрес фонда.