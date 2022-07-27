27.07.2022
Возведение новой школы рядом с рекой Миасс начнется не раньше 2023 года
27.07.2022
«День Уральского поля-2022» покажет «перезагрузку» рынка сельхозтехники
27.07.2022
В открытом городском любительском турнире по боксу «Противостояние-7» успешно выступил инженер АО «ГРЦ Макеева» Артём Колодежный.
27.07.2022
ВТБ запустил трансграничные переводы во Вьетнам
27.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 28 июля
27.07.2022
Миассец осужден за проведение опасных водных экскурсий по Тургояку
На станциях ЮУЖД могут появиться скамейки из переработанного пластика
25.07.2022
Плацкартные вагоны нового модельного ряда начнут курсировать с 24 июля в составе фирменного поезда №13/14 «Южный Урал»
14.07.2022
Соглашение о сотрудничестве с уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области подписано на Южно-Уральской магистрали
13.07.2022
Четыре ДТП произошло на железнодорожных переездах ЮУЖД за 6 месяцев 2022 года
04.07.2022
Челябинцы смогут домчаться в Екатеринбург и вернуться обратно на скоростном «Орлане»
Текслер о своем попадании в санкционный список
26.07.2022
Народный фронт в Челябинской области собрал крупную партию гуманитарной помощи для Донбасса
26.07.2022
Челябинцы пожаловались на график работы туалета на новой набережной
25.07.2022
В Курчатовском районе чествовали супружеские пары, прожившие вместе больше 50 лет
25.07.2022
Санкции нам не страшны: Челябинская область готова к импортозамещению
22.07.2022