На станциях ЮУЖД могут появиться скамейки из переработанного пластика

Возможности использования переработанного вторсырья и эковолонтерство, инновационные решения проблем по защите окружающей среды в Челябинском регионе и на железнодорожном транспорте обсудили в ходе стратегической сессии Южно-Уральской железной дороги и Общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество». Мероприятие прошло в Южно-Уральском центре инновационного развития.

В мероприятии приняли участие главный инженер ЮУЖД Валерий Яковлев, председатель общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество», председатель координационного совета при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии Рашид Исмаилов, а также представители ЮУЖД и инновационных компаний.

«Сегодня выбросы от производственной деятельности ОАО «РЖД» составляют не более одного процента. Это очень хороший результат» , – отметил Валерий Яковлев. – Но, несмотря на это, мы всегда ищем пути решения для улучшения экологической эффективности транспортного процесса.

В свою очередь, Рашид Исмаилов отметил прогрессивный подход железнодорожников к защите окружающей среды и подчеркнул значимость внедрения на Южно-Уральской магистрали инновационных разработок, связанных с переработкой вторичных материалов.

В ходе встречи также обсудили развитие экоактивизма и эковолонтерства на Южно-Уральской магистрали, влияние железнодорожного транспорта на окружающую среду в Челябинском регионе, а также запросы на инновации ОАО «РЖД» по вопросам экологии. Отдельный блок встречи был посвящен возможностям применения искусственного интеллекта в мониторинге окружающей среды в границах железной дороги, переработке вторсырья с дальнейшим использованием в инфраструктуре. Так, например, на станциях могут появиться малые архитектурные формы из переработанного пластика.