На строительство детсада в Копейске готовы затратить 244,8 миллиона рублей

Управление строительства Копейского городского округа (Челябинская область) ищет подрядчика на строительство детского сада на 120 мест.

Соответствующий тендер размещен на сайте Госзакупки.

Дошкольное учреждение планируется возвести по адресу: ул. 26 Партсъезда, 3Б.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 244 миллиона 764,8 тысячи рублей.

Заявки принимаются до 10 часов 30 минут (по московскому времени) 21 апреля. Итоги будут подведены 24 апреля.

Здание детсада будет трехэтажным, общая площадь составит 2,7 тысячи квадратных метров.

Согласно техзаданию, подрядчику нужно будет провести проектно-изыскательные работы, подготовить площадку, построить здание и подключить его к инженерным сетям. На прилегающей территории предстоит обустроить озеленение и установить малые архитектурные формы. Выполнить все работы нужно будет до конца июня 2024 года.