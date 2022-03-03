На Таганае появится еще один визит-центр для туристов

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) ведется строительство очередного визит-центра. Новый объект возводится в приюте «Гремучий ключ».

Как отмечают в пресс-службе нацпарка, этот визит-центр будет почти таким же, как приютах «Белый ключ» и «Таганай».

Здесь будут обустроены рабочее и жилое места для дежурных, теплое помещение, где проходящие мимо туристические группы смогут передохнуть, согреться и освежить свои знания о национальном парке и правилах поведения правильного туриста.

«Все необходимые материалы уже доставлены на стройплощадку. Завершить работы планируется в мае, чтобы к высокому сезону новый визит-центр принимал гостей. Кстати, «Гремучий ключ» - самый популярный из таганайских приютов. В прошлом году там проживали более 14 тысяч туристов», - рассказали в нацпарке.